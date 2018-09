Maroto acusa a Sánchez de estar "dormido" frente al independentismo y considera que no conoce la realidad de Cataluña

En declaraciones a TVE, recogido por Europa Press, ha cargado contra el líder del Ejecutivo por "permanecer dormido" y "mirar hacia otro lado" ante el desafío separatista en Cataluña, que ha achacado a que Sánchez necesita de las formaciones independentistas en las votaciones en el Congreso de los Diputados.

En la jornada de la Diada, el dirigente 'popular' ha vaticinado que los separatistas dirán "barbaridades" y plantearán desafíos coincidiendo con la fiesta autonómica que, no obstante, "van a pasar sin pena ni gloria" por la inacción del Ejecutivo socialista.

"Dirá que no pasa nada, que son solo palabras. Lo que está en riesgo es la convivencia en Cataluña y el respeto a la ley", ha valorado Maroto sobre una fiesta autonómica marcada, un año más, por los actos independentistas.

El secretario de Organización del PP ha criticado que Sánchez en el medio del debate independentista no ha pisado Cataluña por lo que "no conoce la realidad" que se vive en la comunidad. "Es llamativo que no haya ido, tiene que conocer de primera mano la realidad de Cataluña", ha considerado.