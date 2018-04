Maroto responde a Sánchez: "Cuando yo votaba los presupuestos del PSOE no me parecía una frivolidad"

"Somos un partido serio, frivolidades ninguna", había asegurado Sánchez, refiriéndose a la petición de Maroto, que ha replicado este mismo lunes al líder socialista. "Cuando yo votaba los presupuestos del PSOE en el País Vasco, no me parecía una frivolidad", ha espetado el vicesecretario en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

En este sentido, Maroto ha recomendado a Sánchez que lleve a cabo "una reflexión" sobre su negativa a permitir la aprobación de las cuentas del Estado. "Antes era el plan Ibarretxe y ahora el de Puigdemont. Eso llevó a PP y PSOE a apoyarse", ha asegurado.

Eso sí, el político vasco ha aclarado que "si la causa" del 'no' del PSOE a los PGE es que "no le gusta alguna de las medidas" sería "digno" que Sánchez "mantuviera su posición de no y de bloqueo". "Lo entendería, pero no estamos en una situación que se derive de cuestiones programaticas", ha remachado Maroto.