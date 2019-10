Maroto: Solo el PP puede resolver a la vez la crisis económica y de Cataluña

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este miércoles que el suyo es "el único partido nacional que puede resolver a la vez en los próximos meses la nueva crisis en Cataluña y la nueva crisis económica".

"Sabemos que viene una nueva crisis en Cataluña y una nueva crisis en España", ha insistido en declaraciones a la prensa Maroto, que se ha reunido en Palma con dirigentes y candidatos del PP balear a las elecciones generales del 10 de noviembre.

El senador autonómico castellanoleonés y exalcalde de Vitoria ha asegurado que a su partido "no le temblarán las piernas" para aplicar la Ley de Seguridad Nacional e impulsar un refuerzo "institucional y de la presencia del Estado en Cataluña".

Esta determinación contrasta con un Gobierno del PSOE "que no hace nada", ha enfatizado el senador que, sin citarles, ha aludido también a sus rivales electorales de centroderecha: "El PP no solventa solo los problemas dándose golpes en el pecho; el PP no cambia de opinión de la mañana a la tarde".

Respecto a la crisis económica que asegura que afectará a España "en los próximos meses", ha insistido en que su partido propone un conjunto de medidas que permitirán superarla "con el esfuerzo de todos los españoles".

Con el PP en el Gobierno "la economía crece antes y crece mejor", mientras que el PSOE "primero niega y luego agrava la crisis", ha sostenido en una comparecencia ante la prensa en la que le ha acompañado el presidente del PP balear, Biel Company.

Por otro lado, Maroto se ha referido a la importancia que en la próxima legislatura tendrá el Senado, tanto porque es el órgano que debe ratificar una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución para restringir la autonomía de Cataluña como por su papel si se aborda una reforma del sistema de financiación autonómica.

Por ello, ha llamado a la concentración en las candidaturas del PP de los votos del centroderecha: "Si los votantes de centroderecha dividen su voto, el que gana es Sánchez", ha insistido el senador, que ha recordado que en los comicios del pasado mes de abril 5,9 millones de sufragios a los candidatos al Senado de Vox no dieron al partido derechista ningún escaño.