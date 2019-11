Maroto garantiza que Vox no condicionará el discurso del PP y recalca que Casado es el que lidera la oposición

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Javier Maroto, ha garantizado este jueves que Vox no condicionará el discurso del PP, que tiene una posición "moderada" y "no tiene otro color que el azul". Además, ha resaltado que es "indiscutible" que Pablo Casado es el líder de la oposición al Gobierno de coalición que busca Pedro Sánchez con Podemos.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Maroto ha rechazado que el partido de Santiago Abascal pueda marcar la línea al PP y a Casado en el Parlamento. "El PP no tiene otro color que el azul y no tiene otra posición que una posición moderada, una posición que representa al centro y la derecha. Ha tenido errores pero también muchos aciertos en la gestión de nuestro país", ha indicado.

En este sentido, Maroto ha subrayado que el PP no tiene que mirar hacia ningún lado sino "tener un discurso propio" y ha confirmado que eso es lo que harán en esta nueva legislatura. Dicho esto, ha resaltado que es "indiscutible" que Casado lidera la oposición.

Preguntado de nuevo si Vox puede provocar que el discurso del PP sea más duro, Maroto ha afirmado que "en absoluto" y ha agregado que sus decisiones tendrán en cuenta los intereses del conjunto de los españoles y que "cuadren con los ideales" del PP. "Vox no está sentado en el comité de dirección del PP y, como no lo está, no toma ninguna decisión de estrategia del partido", ha apostillado.

178 ESCAÑOS SI EL CENTRO-DERECHA ESTUVIERA JUNTO

Maroto cree que los votantes de Vox van a decir ahora que es "un horror" que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quieran subir los impuestos o que ese Gobierno se apoye en los independentistas. A su entender, "hay una alternativa" y pasa por aunar el voto en el PP, partido que "agrupe a todos".

De hecho, ha señalado que si los votantes de centro y derecha "confluyesen juntos", hoy tendrían "178 diputados" en el Congreso. "Eso lo tenemos que ofrecer a votantes de Cs y a los que no votan al PP. Creo que unidos evitamos que no gobierne una izquierda apoyada en los comunistas y los independentistas", ha proclamado, para añadir que deben tratar de "compartir con esos electores la posibilidad que el PP les ofrece".

Tras la dimisión de Albert Rivera, ha señalado que Ciudadanos atraviesa un momento "muy complicado" porque están "prácticamente sin dirección estos días" y tienen que resolver la situación "lo mejor posible".

Según su análisis, la mayoría de los votantes de Cs --ha pasado de 57 a 10 escaños-- optaron por "fórmulas" que consideraban "más útiles". Eso sí, cree que lo ocurrido es "una buena noticia para la reunificación del centro y la derecha" y que sea "más fuerte".

Por eso, ha apostado por ir "buscando espacios de convergencia en la medida en que todo el mundo esté cómodo" y en la medida en que esas "voluntades sean expresadas". "A día de hoy nadie ha expresado esa voluntad", ha dicho, para apelar a la "prudencia" porque el líder de Cs acaba de dimitir.

Finalmente, ha subrayado que el hecho de que ningún grupo tenga mayoría en el Senado hace que esta cámara "se parezca mucho más al Congreso a la hora de buscar mayorías y que tenga "una utilidad mayor". Además, ha recordado que en esta nueva legislatura tendrá que abordar asuntos como la financiación autonómica.