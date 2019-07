Maroto, a Vox: "Me gustaría que dijesen exactamente qué les pasa con los gays"

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha emplazado este miércoles a Vox a aclarar "qué les pasa con los gays", después de las manifestaciones y exigencias del partido de Santiago Abascal coincidiendo con la semana de celebración del Orgullo Gay.

"A mí me gustaría que dijesen exactamente qué les pasa con los gays, qué les pasa exactamente", ha recalcado Maroto en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado como valora los cambios profundos que en las leyes LGTBI, en inmigración o educación que demanda Vox para lograr un acuerdo en la Comunidad de Madrid.

La líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, aseguró este martes además que la celebración del Orgullo ofrece una visión "denigrante" y de "caricatura" de las personas LGTBI. Además, añadió que cuando "una madre, un padre puede salir con dos niños del portal de su casa, no tiene por qué encontrarse con ese espectáculo".

Maroto, que ha emplazado a Vox a explicar qué le pasa "exactamente con los gays", ha indicado ante esa petición de cambiar la ley LGTBI que "tanto el PP como el resto de partidos democráticos" en España y Europa han hecho "un debate largo", que "no ha sido sencillo".

"Pero hoy todos los partidos en España entendemos que la igualdad de derechos es independiente de la orientación sexual, como del género, de la raza o de la ideología. Estamos en la Europa 20019 y si tenemos que volver a discutir esto, sinceramente llegamos a la conclusión de que quien tiene el problema es quien no lo entiende", ha enfatizado, para insistir: "Me gustaría que se dijese exactamente de qué se está hablando".

GARCÍA EGEA: "MÁXIMO RESPETO A LOS QUE SE MANIFIESTAN"

También el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha referido a las palabras de Monasterio. Así, ha dicho que aunque él "nunca" ha asistido al Orgullo gay, "respeta" a las personas que sí lo hacen y que se manifiestan porque "la calle es de todos".

"Máximo respeto a todos aquellos que se manifiestan, sean por lo que sea, sea cuando sea, siempre que se cumpla unas normas como es este caso", ha manifestado Maroto, en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

En este sentido, García Egea ha subrayado que él "como liberal" cree en la persona "por encima de todo". "Creo que las cuestiones de la vida privada a nadie hay que preguntarle de puertas para adentro qué hace en su casa. A mi los españoles me pagan para mejorar su vida y que haya gobiernos para la libertad", ha aseverado.

PROPUESTA DE GESTACIÓN SUBROGADA DE Cs

Por otra parte, Maroto ha acusado a Ciudadanos de buscar "titulares" con la iniciativa sobre gestación subrogada que ha registrado este miércoles en el Congreso, ya que, según ha dicho, también la presentó hace tres años pero "luego se olvidó de tramitarla en el Parlamento".

"Propone tener un titular hoy pero después, las familias que están detrás de esos procesos de gestación subrogada, si te he visto no me acuerdo", ha manifestado Maroto, para añadir que es un tema "muy sensible" tanto dentro del PP como en el conjunto de la sociedad española.