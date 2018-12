Maroto dice que "en breve" tendrán candidato a la Alcaldía de Madrid y que el PP madrileño debe hacer una propuesta

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha asegurado este martes que "no hay ninguna decisión tomada" sobre el candidato a la Alcaldía de Madrid, pero ha señalado que el partido lo hará "en breve". De hecho, ha subrayado que el PP madrileño tiene que poner encima de la mesa una propuesta "estudiando entre todos al mejor o a la mejor" cabeza de cartel.

Así se ha pronunciado al ser preguntado si él mismo se ve como candidato del PP a la Alcaldía de Madrid para las elecciones de mayo de 2019. Su nombre ha aparecido en las quinielas junto al de la exministra Isabel García-Tejerina o el presidente de la Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez Illana, entre otros.

"He visto muchísimas encuestas y rumores en medios de comunicación donde aparecía mi nombre y el de otros, pero puedo asegurar que no hay ninguna decisión tomada. Lo haremos en breve, es una decisión que tiene que tomar el PP en Madrid, conociendo los problemas de Madrid", ha manifestado Maroto en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.

En este punto, ha señalado que la dirección nacional del partido estará "a lo que el PP de Madrid considere mejor para apoyarles y para respaldarles". Se trata, ha proseguido, de que en Madrid se hable de "algo más que de atascos, de contaminación y de políticas que no son efectivas".

CREE QUE MADRID "SE MERECE OTRA COSA"

Maroto, que fue alcalde de Vitoria, ha indicado que en la Alcaldía de Madrid --gobierna Manuela Carmena desde 2015-- hace "falta un cambio". "Sea quien sea la persona, el PP estará allí para garantizar que los madrileños recuperan la ilusión por un Madrid que se merece otra cosa, sinceramente", ha apostillado.

Preguntado de nuevo entonces si no se descarta como candidato al Consistorio, el responsable de Organización del PP ha indicado que no quería "echar balones fuera" y eludir la cuestión, pero que no han "tomado ninguna decisión" sobre esa candidatura.

"No hemos abierto ese melón todavía porque el PP en Madrid, que es quien tiene que tomar la decisión, tiene que hacer esa propuesta estudiando entre todos al mejor o a la mejor", ha recalcado Javier Maroto.

NERVIOSISMO EN EL PP DE MADRID

En las filas del PP madrileño ha cundido el nerviosismo estas últimas semanas ante los posibles cambios que puede hacer el nuevo PP de Pablo Casado ante las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo de 2019. Madrid es una plaza clave para que el PP nacional pueda ganar después las generales y el líder de los 'populares' ya ha dicho que busca una candidatura "potente".

En este momento, José Luis Martínez Almeida ejerce como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, un puesto que ocupa desde que se marchó Esperanza Aguirre hace más de un año. Al frente de la Comunidad de Madrid está Ángel Garrido, que asumió el cargo tras la dimisión de Cristina Cifuentes. Casado tendrá que decidir si apuesta por la continuidad de ambos o por nuevas caras.

El crecimiento de Vox en Andalucía ha añadido un nuevo factor que 'Génova' va a tener en cuenta al designar los 'número uno' en Madrid y otras plazas, según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección nacional. Por ejemplo, en las municipales de 2015 el partido de Santiago Abascal ya logró más de 9.000 votos que impidieron que Esperanza Aguirre lograra mayoría absoluta en la capital.

Fuentes del PP de Madrid confían en que el candidato esté nombrado antes de las vacaciones de Navidad. De esta forma, esos nombramientos podrían estar listos antes de la tradicional cena de navidad del PP madrileño, que este año se celebrará en la capital el jueves 20 de diciembre, en el distrito de Salamanca.