Maroto cree hay que actualizar el censo del PP para que sea más útil

El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, ha rechazado la idea de que haya poca participación en el proceso interno de su partido para elegir líder, porque lo que ocurre "en realidad", ha dicho, es que tanto el PP como los demás partidos deben actualizar sus censos "para que sean más útiles".

En declaraciones en el Congreso, Maroto, que apoya la candidatura de Pablo Casado en este proceso, ha señalado que el censo de un partido es "útil" cuando es un censo "depurado", y los partidos tienen por eso que actualizar los suyos.

"No es verdad que haya poca participación, en realidad es que los censos no están actualizados", ha añadido Maroto, quien no ha querido valorar si la cifra de afiliados del PP registrados para votar en este proceso perjudica a la candidatura de Casado o beneficia en mayor medida a las de María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría.

Por otro lado, Maroto ha rechazado la idea de que una vez conocidas las cifras de inscritos se vaya a dirigir la campaña de Casado hacia los territorios donde hay más.

"Este partido no tiene afiliados de primera y afiliados de segunda" y "no es más importante donde hay 10.000 escritos".

Ha considerado además que los territorios con menos afiliados son "tan válidos como los grandes".

Como ejemplo ha recordado que viajó con Pablo Casado a Navarra, donde el PP no es un partido grande, y ha señalado cómo agradecieron los populares de esa región la visita.

"Cuando les haces importantes reconoces que valen lo mismo, yo me creo ese PP porque vengo quizás del PP vasco", ha añadido.

Del debate sobre las inscripciones en el partido y sobre si se deben ampliar los plazos y flexibilizar los requisitos también ha hablado el diputado y antiguo responsable de Organización Carlos Floriano.

Floriano ha considerado que "las normas son las que son" y para cambiarlas hay que esperar a otro congreso en las que se puedan modificar, "pero no en mitad del partido".