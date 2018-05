Maroto: "Los políticos que no sepan pactar tienen un grave problema"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP Javier Maroto, considera que los políticos que no comprendan que la forma de hacer política ha cambiado y no sepan pactar con quienes mantienen posturas diferentes tienen un "grave problema" puesto que ya no existen "mayorías absolutas".

Maroto ha participado hoy en el acto "Una vida mejor", celebrado en el Hotel Alfonso de Zaragoza, donde el líder del PP en Aragón, Luis María Beamonte, ha presentado las líneas maestras del partido en materia de bienestar social, ante parte del tejido asociativo de la Comunidad.

Ambos han destacado en sus intervenciones que la persona es el fundamento de las políticas del Partido Popular (PP) y que la mejor garantía para mantener los servicios sociales es el crecimiento económico. "Son dos caras de la misma moneda", ha apuntado Maroto, quien ha señalado que para impulsar políticas sociales, antes debe funcionar la política económica.

Para Maroto el foro celebrado hoy por el PP en Aragón para presentar parte las líneas sociales que la formación defenderá en su programa electoral en los próximos comicios autonómicos y municipales es una "verdadera obligación" de la política "bien entendida".

"Ya no existen mayorías absolutas y, aunque las hubiese, la manera de tomar las decisiones tiene que ser distinta: más ágil, más flexible y más humilde", de tal forma que las ideas no partan solo de los equipos de partido sino de quienes "sufren" y "viven" esa realidad.