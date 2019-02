Marruecos ve abocadas al fracaso las "maniobras" contra los pactos con la UE

El ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, afirmó este jueves que los nuevos pactos firmados con la UE sobre pesca y agricultura se ajustan a la legalidad, por lo que se mostró convencido de que no prosperarán las "maniobras políticas" que pueda haber para tratar de que no se apliquen.

Bourita se felicitó por la aprobación el pasado martes en el Parlamento Europeo del nuevo acuerdo pesquero, que incluye las aguas adyacentes al Sáhara Occidental, en una rueda de prensa en Rabat junto con su colega español, Josep Borrell.

El acuerdo de colaboración de pesca establece las condiciones legales, medioambientales, económicas y sociales para el acceso de los barcos europeos a las aguas del reino alauí.

El ministro marroquí señaló que en los nuevos pactos se han introducido ajustes legales que hacen que el texto sea compatible con el derecho de la Unión Europea (UE).

No obstante, lamentó que pueda haber nuevos recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE por parte de quienes defienden que los acuerdos no se pueden aplicar al Sáhara Occidental alegando que la que fue colonia española hasta 1975 no es territorio de Marruecos.

"No pensamos que los que recurran a la Corte quieran defender el derecho, sino hacer maniobras políticas en el marco de un conflicto regional vinculado al Sáhara marroquí", argumentó Bourita.

"Sabemos que no van a poner punto final a esas maniobras, pero confiamos en lo que acordaron Marruecos y la UE", añadió.

El ministro marroquí expresó sus dudas de que los países europeos y los eurodiputados que han apoyado con una amplia mayoría los acuerdos "estén actuando en contra de la legalidad y el derecho internacional".

Borrell se mostró en sintonía con su homólogo marroquí al remarcar que el proceso del acuerdo "ha pasado por todas las instituciones europeas y en todas ha recibido un apoyo grande".

El jefe de la diplomacia española expresó su confianza en que no haya recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE, aunque admitió que cabe la opción al tratarse de un Estado de derecho.

Bourita agradeció, en nombre de Mohamed VI, "el compromiso y el rol central" que España ha desempeñado para que salgan adelante los nuevos pactos pesquero y agrícola.

La reunión entre ambos ministros tuvo lugar en el marco de la visita de Estado de los reyes de España a Marruecos, que concluye hoy.