La abogada de la familia de Marta Calvo: La Guardia Civil no cree al detenido

La abogada de la familia de Marta Calvo, Pilar Jové, ha asegurado este martes que "es evidente, público y notorio" que la Guardia Civil "no está demasiado de acuerdo" con las declaraciones de Jorge Ignacio P., autor confeso de su desaparición en el pueblo valenciano de Manuel y acusado de homicidio.

La letrada ha hecho estas declaraciones tras acudir a la vista convocada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira para ratificar la medida de prisión preventiva impuesta al detenido.

A preguntas de los periodistas, Jové ha afirmado que la instructora "ha apreciado ciertas incoherencias y contradicciones" entre el testimonio del acusado y la documentación que obra en la causa.

Parte de la misma, la relativa a las escuchas telefónicas que la Guardia Civil practicó al detenido antes de que éste se entregase, sigue bajo secreto de sumario, han informado a EFE fuentes judiciales.

"La Guardia Civil está realizando una labor increíble, está investigando hasta el más mínimo detalle; y conoce, por la ubicación de las antenas telefónicas, dónde se encontraba el detenido en cada momento", ha explicado la abogada, quien ha pedido cautela porque aún se han de analizar otras pruebas por parte del instituto armado.

"No solo se busca en los vertederos, sino que se sigue la búsqueda en los alrededores de Manuel. A nosotros no nos lo han dicho, pero es evidente, público y notorio que la Guardia Civil no está muy de acuerdo con la declaración del detenido", ha añadido.

Aunque no era el motivo central de su citación en el juzgado, la instructora ha preguntado al detenido si quería declarar, a lo que éste ha respondido que no, que se acogía a su derecho a no hacerlo, han informado fuentes judiciales.