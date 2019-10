Marta Higueras, número dos en la lista de Más País por Madrid

Higueras tiene en su mano la posibilidad de compatibilizar su acta de concejala con la de diputada nacional. Si los resultados del 10-N formalizaran su salto al Congreso y decidiera abandonar el Palacio de Cibeles sería sustituida por Mar Barberán, excomisionada de Malasaña.

Marta Higueras, número dos en la lista con la que concurrió por Más Madrid a las elecciones municipales de mayo, representa la herencia 'carmenista' en la candidatura con la que Íñigo Errejón se presenta al 10-N.

Higueras (Madrid, 1964) ha sido y es la mano derecha de la exalcaldesa, a quien conoció dentro del mundo judicial. Trabajó de jefa de sección del Consejo General del Poder Judicial y anteriormente lo había hecho en los juzgados de Plaza Castilla.

La de Ahora Madrid en la anterior legislatura no fue la primera experiencia de Higueras en el ámbito de la política ya que fue asesora de Justicia en el Gobierno vasco y en 2009 fue nombrada directora de Justicia y Administración Pública con el gobierno socialista de Patxi López, cargo que mantuvo hasta 2013.

Después pasó por el Tribunal de Cuentas hasta que su amiga Manuela Carmena, ya exjueza, a quien conoció en los 90 en Plaza Castilla, la convenció para dar el salto a una lista electoral, la de Ahora Madrid, en los comicios de 2015. Ya con Carmena como regidora fue primera teniente de alcalde y delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

Higueras ostenta una de las dos portavocías del grupo municipal de Más Madrid, la orgánica. La mediática y de relaciones con el exterior es ocupada por Rita Maestre. Marta Higueras dejó claro que la marcha de Carmena no suponía su salida como concejala, algo que manifestó a través de Twitter. "Quienes piensen que voy a renunciar a liderar el legado de Manuela Carmena es que no me conocen. Creo en un proyecto y creo en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Por eso estoy en política", dejó escrito.