Marta Rivera (Cs) afea a Rajoy que desautorice a quienes avalan una huelga a la japonesa: "Trabajar más nunca es malo"

En declaraciones a esRadio, recogidas por Europa Press, Rivera ha afeado a Rajoy que el pasado martes dijera en el Senado que no se reconocía en esa afirmación de la ministra y la presidenta autonómica: "A mí no me gustó que el presidente Rajoy desautorizara a sus mujeres que habían dicho que lo que iban a hacer hoy era trabajar más. Yo, además, creo que trabajar más nunca es malo".

Para la portavoz de Cs en las comisiones de Educación y Deporte y de Cultura en el Congreso, que una mujer haga huelga este jueves, que no la haga o que opte por una huelga a la japonesa es "perfectamente respetable". En su caso, lo que ha elegido es no hacer la huelga y entender esta jornada como "un día como otro cualquiera" desde el punto de vista laboral.

DIVISIÓN ENTRE LAS PROPIAS MUJERES

Rivera ha señalado que, a raíz del 8 de marzo, parece que las mujeres tengan que dividirse en dos grupos, las que secundan la huelga y las que no, algo que le parece "terrible" porque, a su juicio, "cualquier división es mala". En este contexto, ha recordado a aquellas que no se plantean parar este jueves "porque no se pueden permitir perder un día de sueldo".

La diputada de la formación naranja, que ha asegurado que sabe lo que es el machismo porque lo ha sufrido y lo ha combatido, considera que "los grandes cambios no se van a producir" por la huelga de este 8 de marzo, aunque cree que la manifestación de esta tarde será multitudinaria.

"Mañana hay que ponerse en funcionamiento otra vez y yo no creo que vayamos a notar ningún cambio, y me temo que pasado tampoco, esto es una cosa que se va construyendo poco a poco", ha indicado, añadiendo que las mujeres están ahora "mucho mejor" que en la época de su abuela o de su bisabuela.