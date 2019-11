Martín (Ciudadanos) dice que expresó su apoyo a Hervías porque lo vio pertinente y porque valora su labor en Cs

La diputada de Ciudadanos Marta Martín ha afirmado que este martes expresó públicamente su apoyo al secretario de Organización del partido, Fran Hervías, porque le pareció "pertinente" y porque valora su gestión y su labor en la formación naranja, y ha dicho no tener "ni idea" de la existencia de una campaña a favor de este dirigente.

Así se ha pronunciado Martín en declaraciones a los periodistas en el Congreso un día después de dedicar a Hervías un mensaje de apoyo en Twitter: "Fran Hervías fue la primera persona de Ciudadanos que conocí. Iba solo con su coche recorriendo todos los rinconcitos de España. Increíble lo que se ha trabajado por este proyecto. Y lo que queda por trabajar".

La exmiembro de la Ejecutiva de Cs --que quedó disuelta tras la dimisión de Albert Rivera, manteniéndose solo el Comité Permanente-- ha declarado que tiene "una buena relación con Hervías" al igual que con "muchos otros" compañeros.

"He hecho un tuit porque me ha parecido pertinente, como lo puedo hacer con muchos otros. Y si hay un movimiento respaldando la gestión de mucho trabajo y mucho tiempo de muchos compañeros que, con independencia de las posiciones ahora, han dado todo por este partido con el equipo de Albert Rivera...", ha explicado.

La diputada se encuentra entre las decenas de afiliados y cargos públicos y orgánicos de la formación naranja que, desde el martes por la tarde, han ido mostrando su respaldo al secretario de Organización en esa red social. Previamente, distintas voces dentro de Cs, tanto cargos como militantes, habían reclamado una renovación en la dirección del partido.

CAMPAÑA A FAVOR DE HERVÍAS EN TWITTER

Pero un mensaje de WhatsApp desvelado por la periodista Isabel Morillo de 'El Confidencial' parece indicar que esto no se hizo de forma espontánea. Según fuentes de Cs consultadas por Europa Press, el mensaje se envió internamente a militantes y cargos para animarles a pronunciarse públicamente a favor de Hervías y dedicarle "unas palabras de agradecimiento". "Se lo debemos y se lo debéis", dice.

Cuando se le ha preguntado por esa campaña Martín ha respondido: "Yo no he estado en ningún movimiento, no tengo ni idea, yo simplemente he hecho un tuit como he hecho muchos sobre muchos compañeros". Según ha afirmado, "cualquiera de los que han estado" en la dirección de Ciudadanos han "trabajado mucho", incluido Hervías, que le merece "todo el respeto del mundo".

Sin embargo, ha evitado aclarar si le gustaría que el todavía secretario de Organización estuviese en la futura Ejecutiva: "Eso no tiene que ver con mi voluntad. Tenemos ahora mismo un proceso abierto, hay un congreso a las puertas, se va a generar una gestora y lo que yo tenga que votar lo votaré como afiliada de base en su momento en el congreso. Eso es la democracia".

Los miembros de la gestora, que mantendrá el funcionamiento del partido durante los próximos meses, serán elegidos por el Consejo General el próximo 30 de noviembre. A partir de marzo, se celebrará la V Asamblea General de Cs, y poco antes se realizarán las primarias donde los afiliados escogerán al futuro líder del partido y al nuevo Comité Ejecutivo.

Sin embargo, los militantes no podrán votar uno a uno a los futuros integrantes de la Ejecutiva, ya que habrá listas plancha. Es decir, que quien se postule como aspirante a presidente deberá presentar también una candidatura con quienes conformarían su equipo.

EL FUTURO EQUIPO DE ARRIMADAS

De momento, la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, se consolida como la única con opciones de suceder a Rivera Pero habrá que esperar a que presente su equipo para saber si apuesta o no por mantener al que ha sido el núcleo duro de Rivera, en el que estaban no solo Hervías, sino también José Manuel Villegas y Fernando de Páramo.

El secretario de Organización --que en las elecciones del 10 de noviembre perdió el escaño en el Congreso por Granada que obtuvo en abril-- ya ha sugerido que su intención es continuar.

"Seguiremos dejándonos la piel para que España tenga un proyecto de centro fuerte y unido", "seguiremos avanzando juntos", "con unidad y mirando hacia delante volveremos a volar alto", "entre todos lo hicimos y entre todos lo consolidaremos", respondió en Twitter a quienes le daban su apoyo.