Martínez-Almeida insiste en que cumplirá con sus compromisos: "Aquí no he venido a caerle bien a la izquierda"

Así, ha indicado que el PP tiene "una buena costumbre que la izquierda no comparte, que es cumplir los compromisos electorales". "La izquierda no incluyó ninguna referencia a Madrid Central en su programa, no hizo ninguna referencia, y este equipo asumió las cuestiones sobre la reforma de Madrid Central y las sometimos al mejor test, las urnas", ha apuntado a continuación.

Y se llevará a cabo esa reformulación de la zona de bajas emisiones porque Madrid Central "era un fracaso y no podía seguir así". "Cumpliremos con nuestros compromisos, pero aquí no he venido a caer bien a la izquierda, he venido a cumplir el compromiso con los madrileños", ha precisado.