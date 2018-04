Martínez-Maíllo afirma que si las CDR no son 'kale borroka', "se asemejan muchísimo"

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha afirmado este jueves que los autodenominados Comités en Defensa de la República (CDR) "tienen bastantes semejanzas con la kale borroka" y si no lo son, "se asemejan muchísimo".

"No me atrevo a hacer una definición jurídica, pero cuando lo que se está haciendo es organizándose con finalidad de paralizar carreteras o infraestructuras o impedir el funcionamiento normal de las instituciones, tiene bastantes semejanzas con la 'kale borroka'. Realmente no sé si es 'kale borroka' pero desde luego se asemeja muchísimo", ha sentenciado.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, se ha referido también al encuentro que un grupo de fiscales españoles mantendrá este miércoles con homólogos en Alemania para explicar la situación en Cataluña y el procesamiento del expresidente Carles Puigdemont. "Espero que esa reunión sea esclarecedora del qué sucedió a juicio, al menos, de la justicia española", ha señalado.

Maillo ha comentado que al PP le "sorprende que después de muchos meses hablando de que ha habido violencia y más argumentándolo por parte de la Guardia Civil, un juez en 24 horas haya argumentado que eso no ha sucedido". "Nos llama profunamente la atención que se entre en el fondo del asunto de esa manera", ha añadido.

Por otra parte, ha criticado la posición de UGT y CCOO, que participarán en una manifestación este fin de semana en Cataluña junto a Omnium Cultural y la ANC, porque considera que marchar junto a independentistas no les ayuda en nada a recuperar el prestigio perdido.

"Uno puede estar en contra o a favor, pero manifestarse contra una resolución judicial no me parece que sea muy oportuno y mucho menos estando del lado de aquellos que dicen que en España que hay presos políticos, cuando CCOO y UGT saben perfectamente que eso no es así. Creo que es un profundo error y que no contribuye a recuperar el prestigio de las centrales sindicales", ha sentenciado.

Asimismo, preguntado por si finalmente habrá pleno de investidura en Cataluña, Martínez-Maíllo ha comentado que "cualquier cosa" que suceda en el Parlament "está sometida al capricho y a la decisión de última hora" porque "la ley parece que no es la norma de comportamiento" del president, Roger Torrent.