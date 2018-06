Masaya recuerda a los héroes caídos en las revueltas antigubernamentales en Nicaragua

Los héroes muertos por balas de las que se acusa de disparar al sandinismo en Nicaragua desde el pasado 18 de abril fueron recordados hoy en las calles de Masaya en una concentración en la que la población alzó su grito nuevamente en memoria de los 285 caídos, según organizaciones de derechos humanos.

"Restaurar y respaldar" a las familias de las víctimas "cobardemente asesinadas" por el régimen del presidente Daniel Ortega y "hacer una denuncia pública a nivel nacional e internacional de las "violaciones de los derechos", fueron los objetivos del acto, dijo el líder popular masayo Yubranh Souza.

"Denunciamos el asedio constante que ha tenido el Gobierno de Ortega y las fuerzas del orteguismo en el municipio de Masaya", donde 35 personas fueron asesinadas desde que comenzaron las protestas contra la gestión del mandatario y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

La proclama de Souza suena como un eco constante en las calles del municipio, un pueblo que no se amilana, que clama justicia y libertad, que llora a sus muertos, pero que no se rinde, que está dispuesto a todo por dejar a los más jóvenes una herencia digna, una Nicaragua mejor, un país libre.

"Yo ya estoy vieja, que me maten", dijo a Efe Marta Uceda, madre y abuela que dice luchar por un futuro próspero para sus descendientes, y que está dispuesta a llegar a donde sea necesario para reclamar lo que considera le corresponde al pueblo, que no al Gobierno.

"Lo que quiere Daniel (Ortega) es dejar destruida Nicaragua (...) si lo tengo delante se lo digo, le digo que es un asesino. Él sacó a Somoza porque era un dictador y ahora el dictador es él", exclamó Marta.

Uceda, natural del barrio masayo de Monimbó, de tradición indígena, no oculta su "zozobra" porque "a cada rato se nos presentan los antimotines, en todo momento estamos alerta y no podemos dejar que se metan aquí", pero no está dispuesta a cejar en su empeño de defender lo que considera justo, lo que ve como un derecho.

Marta, a sus casi 70 años, dice que seguirá luchando por una "Nicaragua libre" y contra "el Gobierno asesino" de Ortega, que se escuda tras las balas de armas de guerra, manejadas por la "fuerzas combinadas" gubernamentales, formadas por policías, parapolicías, paramilitares y antimotines, según algunas organizaciones.

Hace poco más de una semana, el pueblo de Masaya se replegaba en sus casas por el miedo a la represión y solo los jóvenes, quienes se jugaban la vida cada día en la calle con las barricadas de adoquines como único escudo, salían a pedir paz y justicia, pero ahora ya nadie calla, todo el mundo da la cara, sin miedo, sin temor.

La anciana recordó que hace unos días había menos movimiento porque los "policías andaban por las calles más céntricas del pueblo para atemorizar a los ciudadanos, que se replegaban en sus hogares, pero ahora los efectivos policiales no se meten en Masaya".

"Los policías ya no se meten en medio de Masaya, pero están alrededor, lo tienen todo tomado con francotiradores, aquí nos están viendo perfectamente a todos nosotros", alertó la monimboseña.

Uceda reconoce que se vive "con esa tensión" a todas horas porque "en la noche ahí se ponen los francotiradores en el instituto, en todas partes. La Policía ocupa el parque, los mercados. Si uno sale, se topa con ellos como hormigas", pero, insistió, "perdimos el miedo".

Como muchos nicaragüenses, Uceda afirma que no se resigna a tanta represión y pide tranquilidad, paz y justicia, reivindica recuperar su vida anterior, una vida sin violencia, sin sangre en las calles, sin asesinatos, sin secuestros, sin tortura.

Las protestas contra Ortega y Murillo comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una reclamación que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.