Mascarell presenta su candidatura a Barcelona tras no lograr unidad en el soberanismo

El delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell, ha dado hoy el paso y ha presentado su candidatura para Barcelona como "independiente" con voluntad de llegar a ser alcalde, tras no haber logrado consensuar un proyecto compartido por todo el soberanismo, aunque ha prometido que seguirá buscando esa unidad.

En una rueda de prensa, Mascarell ha anunciado formalmente su candidatura para la alcaldía y ha subrayado que, a falta de un acuerdo para una lista unitaria con PDeCAT -que tiene como alcaldable a Neus Munté-, ERC (Ernest Maragall) y la ANC -que organiza unas primarias abiertas para impulsar otra candidatura-, va a salir a "ganar las elecciones" como "primero" de su propio proyecto, ya que quiere ser alcalde.

Ha explicado que durante un año ha intentado organizar un proyecto para Barcelona compartido por todo el soberanismo, para lo que incluso planteó una convención que sirviera para acordar con los partidos independentistas esa candidatura unitaria y organizar unas votaciones para elegir nombres, sin éxito.

Así, ante la poca voluntad de salir de los "mecanismos habituales" que se ha encontrado en sus conversaciones con los representantes de los partidos, ha decidido no esperar más y dar el paso, ya que las elecciones de mayo no están tan "lejos".

En todo caso, ha aseverado que no va a "desfallecer" en buscar la unidad del soberanismo "hasta el último minuto", pero, si no lo logra, espera que los barceloneses le den la confianza en las urnas para ser alcalde.

Si bien Mascarell es miembro de la Crida Nacional per la República, ha dejado claro que su proyecto no es el de este movimiento capitaneado por Carles Puigdemont, que ha recalcado que no tiene aún dirección, porque nacerá en el congreso del próximo 19 de enero.

El exconseller ha desvelado que ha mantenido conversaciones con Puigdemont y que "conoce su opinión" sobre su candidatura, aunque no la ha desvelado.

El candidato fue concejal socialista de Barcelona entre 1999 y 2006 y, tras abandonar el PSC, ejerció de conseller de Cultura con Artur Mas -sin militar en CDC-, antes de ser delegado del Govern en Madrid.