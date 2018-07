Mata (PSPV) ve "caro" el viaje de Sánchez a Castellón pero asegura que la visita fue "muy positiva" para la Comunitat

Así lo ha indicado Mata a los medios de comunicación, tras la Junta de Síndics al ser preguntado por el coste del viaje que realizó Sánchez el pasado viernes a Castellón, donde se reunió con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y después acudió a un concierto de 'The Killers' junto a su mujer en el FIB y que, según señalan algunos medios de comunicación, rondaría los 20.000 euros.

Al respecto, ha reconocido que es "caro", aunque ha señalado que desconoce lo que cuestan los desplazamientos del jefe del Gobierno, ni los requisitos de seguridad que tienen, ni las garantías que debe tener en los desplazamientos, ni cuánta gente le debe acompañar en cada uno de estos viajes.

A su juicio, no es "un hecho tan relevante" y ha destacado que fue una visita "muy positiva para la Comunitat y especialmente para la provincia de Castellón", al tiempo que ha puesto en valor que se trate de la primera vez que un presidente del Gobierno de España visitaba el ayuntamiento de Castellón.

Del mismo modo, Mata ha valorado el hecho de que Pedro Sánchez haya asistido al Festival Internacional de Benicàsim (FIB) y ha lamentado que en lugar de "agradecer el apoyo que supone que el máximo dirigente de un país asista a un acto organizado en la Comunitat se esté tratando de polemizar".

"Nunca se había hablado del FIB tanto como este año y mira que los grupos creo que eran peores que los del año pasado. The Killers estará muy agradecido", ha comentado.

CS: "NOS HA COSTADO CARA LA VISITA"

No obstante, para la portavoz de Cs en les Corts, la visita de Sánchez "ha costado cara", por lo que ha remarcado que el presidente del Ejecutivo debe dar explicaciones en el Congreso. "Sánchez se está tomando a cachondeo la importancia que tiene la Comunitat no solo porque no cumple con aquello que Puig está demandando durante estos tres años, sino que encima cuando viene lo hace con el pretexto de reunirse con el 'president' para tener una excusa e ir al FIB, disfrutar de esa zona VIP y ver a The Killers usando los medios oficiales", ha reprobado.

A su juicio, es "una tomadura de pelo ya no solo para toda España, sino especialmente para la Comunitat" y Sánchez "está demostrando que lo único que le preocupa es su imagen y ostentar el cargo de presidencia porque los intereses de la Comunitat le importan bien poquito", ha considerado.

Desde Podem, su portavoz adjunta Beatriz Gascó ha manifestado que no apoya utilizar el avión oficial para ir a un festival, pero ha hecho hincapié en que esta situación debe servir para poner de manifiesto "la precariedad que sufren los trabajadores del FIB y del sector turístico" en general.

Para Fran Ferri de Compromís, la decisión de usar el avión oficial podría ser por motivos de protocolos de seguridad. "Desconozco el porqué se hace ese viaje en avión, imagino que puede ser por motivos de seguridad", ha comentado para indicar que es Moncloa quien debe dar "explicaciones sobre esta cuestión", aunque ha apelado a tener siempre "la máxima ecología en los movimientos".