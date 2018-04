Mata responde a Belmonte: "PSPV no puede ofrecer a nadie ir en listas porque las hace una comisión y tenemos primarias"

El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manuel Mata, ha indicado este viernes, preguntado por si esta formación ha ofrecido a la edil no adscrita y ex de Guanyar en el Ayuntamiento de Alicante, Nerea Belmonte, ir en sus listas electorales, que el partido "no puede ofrecer a nadie ir en listas porque las hace una comisión" y además celebra "primarias" para elegir "a los cabezas" de cada candidatura.