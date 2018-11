Matas niega financiación ilegal del PP balear y dice que ni Aznar ni Rajoy se metían en su contabilidad

El expresidente de Baleares y exministro 'popular' Jaume Matas ha negado este martes ante la comisión del Congreso que investiga las cuentas del PP que el partido que él presidió se financiara ilegalmente y ha subrayado que ni José María Aznar ni Mariano Rajoy se metían en las cuentas de la organización autonómica. También ha recalcado que jamás cobró donaciones de empresas a cambio de obra pública ni sobresueldos.

Matas ha comparecido por videoconferencia desde la cárcel de la madrileña localidad de Aranjuez donde desde el pasado mes de junio cumple la condena de tres años y ocho meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por el 'caso Nóos'.

El exministro ha arrancado dejando claro que la dos condenas que se le han impuesto --una de nueve meses por tráfico de influencias y la del 'caso Nóos'-- vienen motivadas por hechos sólo imputables a él.

"Fueron decisiones absolutamente autónomas, tomadas por mi, yo soy el único responsable y por eso he tenido que asumir mi responsabilidad y mi condena", ha señalado, recordando que ha "pedido disculpas" e incidiendo en que "nunca" recibió instrucciones de José María Aznar ni de Mariano Rajoy.

FINANCIACIÓN ILEGAL DESDE SÓLLER

"Hay dos piezas pendientes, pero no hay nada más", ha respondido Matas al portavoz del PSOE, Pere Joan Pons, quien le ha preguntado por la conexión entre las 'cajas b' del PP en las distintas comunidades. En este punto, el compareciente ha recalcado que no tiene "ningún conocimiento de ninguna 'caja b'" ni de que Aznar o Rajoy "se metieran en absoluto en las cuentas en Baleares ni lo que se hacía en Baleares".

Sí ha recordado que el en su momento gerente del PP balear, Fernando Areal, que es su "cuñado", "reconoció el pago de servicios sin factura para ajustar la contabilidad electoral" de la campaña de 2003. "Hubo condena y yo asumí responsabilidades políticas", ha dicho, para añadir que eso fue un mero "problema de contabilidad electoral", del que no tenían por qué tener conocimiento en 'Génova' y que no se puede decir que el PP se "dopara" para aquella campaña.

También ha añadido que se abrieron causas específicas sobre la supuesta financiación ilegal del PP (en las campañas de 2003 y 2007) que se archivaron, por lo que no "ha habido financiación ilegal".Esta afirmación la ha rebatido el juez en excedencia y diputado de Unidos Podemos, Juan Pedro Yllanes, quien fue designado para presidir el tribunal que juzgó el 'caso Nóos' pero renunció al entrar en política.

Yllanes ha recalcado que en el caso del Túnel de Sóller, primero, y en el juicio del 'caso Over Marketing', después, ya quedó claro que hubo financiación ilegal del PP balear, pero se quedó sin "respuesta penal" porque ese delito no se tipificó hasta 2015.

NO ESTÁ EN LA CÁRCEL POR "ROBAR"

"No ha habido financiación ilegal durante mi mandato", ha insistido Matas, agregando también, en respuesta al diputado de ERC Gabriel Rufián, que "nunca ha habido una caja b en Baleares" y que el partido en las islas "no reportaba con nadie" sobre sus cuentas.

Durante el interrogatorio al que le ha sometido la portavoz adjunta de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, Matas ha indicado que no le "consta" ni le "ha constado nunca" que el PP y los corruptores actuaran como una empresa criminal conjunta, como ha sentenciado la Audiencia Nacional.

"¿Se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional mediante la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local?", ha insistido Rodríguez. "En Baleares no consta", ha replicado el compareciente, agregando que tampoco tuvo conocimiento de nada de eso en su etapa como ministro de Aznar. También ha dejado claro que "nunca jamás" cobró donaciones de empresas adjudicatarias de obra pública ni sobresueldos del partido.

NI JUAN CARLOS I NI FELIPE VI SABÍAN NADA

El compareciente ha llegado a acusar al portavoz del PSOE de "calumniarle" por dejar caer que él se ha "enriquecido ilegalmente" cuando, tras diez años de instrucción, la Justicia sostiene que no ha sido así. A su juicio, él ahora está en la cárcel porque tiene que "pagar" el "error" que cometió en el 'caso Nóos', pero en ningún caso "por robar".

"He confesado, he pagado el daño y pagado y en estos diez años no he tenido ninguna posibilidad de defenderme de acusaciones absolutamente falsas", ha dicho, en referencia a quienes sostienen que se ha enriquecido ilegalmente.

En respuesta Rufián, Matas ha vuelto a declarar que se arrepiente y siente "vergüenza" por las dos condenas que tiene a sus espaldas, especialmente por la del 'Caso Urdangarín' y ha vuelto a pedir perdón a los ciudadanos de Baleares. "Me avergüenzo de lo que he hecho, de lo que no me avergüenzo es de lo que no he hecho", ha puntualizado, eso sí.

Rufián también le ha preguntado si el Rey Juan Carlos o Felipe VI estaban al tanto de sus tratos con Urdangarín. "En lo que afectaba a mi administración absolutamente nada, era un tema del señor Urdangarín y el señor Torres", ha respondido.