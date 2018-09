Mattis alienta a los macedonios a votar en el referéndum sobre el nombre del país

El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, invitó hoy a los ciudadanos macedonios a acudir a las urnas en el referéndum sobre el cambio de nombre del país, que se celebrará el 30 de septiembre.

Macedonia se enfrentará en dos semanas a un referéndum sobre el acuerdo firmado el 17 de junio con Grecia para cambiar su nombre a "República de Macedonia del Norte", que decidirá si se abre el camino de entrada a la OTAN y la Unión Europea (UE), hasta ahora bloqueado por el veto griego.

"Depende de vosotros decidir vuestro futuro. La elección democrática de votar debería utilizarse para avanzar hacia un nuevo futuro. Será el voto más importante en la historia del país", dijo hoy Mattis en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro macedonio, Zoran Zaev, y su titular de Defensa, Radmila Shekerinska.

"Estamos preparados para daros la bienvenida como el trigésimo Estado de la OTAN", añadió.

Al ser preguntado por las advertencias que el secretario de Defensa norteamericano realizó la semana pasada sobre una injerencia rusa a favor del no en el referéndum, Zaev negó tener información al respecto.

"No tengo pruebas sobre ninguna injrencia. La Federación Rusa es amiga de Macedonia. No tiene nada en contra de nuestra integración en la UE pero sí en la OTAN. Estamos intentando explicar que para nosotros no hay más alternativa que una integración total en ambas instituciones", dijo hoy Zaev antes de su encuentro con Mattis.

El secretario de Defensa norteamericano es uno más de los políticos occidentales que en las últimas semanas ha visitado el pequeño país balcánico para mostrar su apoyo al referéndum, que se enfrenta a una eventual baja participación.

Para que la consulta sea válida se debe alcanzar un "quorum" de al menos el 50 % de los inscritos en el censo más uno.