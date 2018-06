Mattis condena la ola de atentados de los talibanes previos al alto en fuego

El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, condenó hoy la ola de atentados perpetrados por los talibanes en los últimos días en Afganistán, poco antes de que entre en vigor el alto el fuego temporal pactado entre el Gobierno de Kabul y los insurgentes.

"No creo que porque el alto el fuego aún no haya comenzado tengan ningún tipo de bula. No están actuando como deberían, si es que están escuchando a sus líderes religiosos o políticos", apuntó Mattis en el transcurso de una charla informal con periodistas.

Estas declaraciones se producen después de que este mismo lunes cuatro insurgentes resultaran heridos durante un ataque a la sede provincial del Ministerio de Educación en la ciudad de Jalalabad y de que el pasado viernes los talibanes mataran a 14 agentes de seguridad en un control policial en la provincia de Kunduz.

"Este es un grupo que sabe que no puede ganar en las urnas, así que recurre a las bombas. Sabe que ya no pueden enfrentarse al Ejército afgano, así que mata a gente inocente. Esto es a lo que nos enfrentamos", denunció Mattis.

El secretario de Defensa lamentó que, a pesar de que el Gobierno afgano le ha "tendido la mano" al grupo insurgente, los talibanes han optado por continuar con sus acciones terroristas.

Kabul anunció el pasado 7 de junio que los talibanes habían aceptado el alto el fuego temporal ofrecido por el presidente Ashraf Gani, con motivo del fin del mes de sagrado de ramadán, que entrará en vigor este martes y acabará en el quinto día del Eid al Fitr, la fiesta que marca el fin del ayuno, que podría ser el 19 o el 20 de junio, dependiendo de la posición de la luna.

El conflicto en Afganistán permanece estancado desde que en 2015 la OTAN puso fin a su misión en el país, lo que dio pie a un resurgir de los talibanes.