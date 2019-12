Mauri (Òmnium) afirma que las apelaciones al diálogo del Rey "no tienen credibilidad"

Lo ha dicho en el cementerio barcelonés de Montjuïc durante la ofrenda anual ante la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933.

Mauri ha afirmado que no se podrá superar el conflicto mientras el Rey y las instituciones estatales "no asuman sus responsabilidades en la represión que está sufriendo Cataluña", y ha añadido textualmente que el Rey no está en disposición de dar lecciones a nadie.