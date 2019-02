Mauri (Òmnium): "En una democracia plena, este juicio no debería celebrarse"

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha asegurado este martes, parafraseando al rey Felipe VI, que "en una democracia plena" el juicio del "procés" no se debería celebrar, y ha defendido al líder de esta entidad, Jordi Cuixart, como un "hombre de paz" que "no ha cometido ningún delito".

En declaraciones en la madrileña plaza de las Salesas, junto al Tribunal Supremo, donde este martes declararán Cuixart y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, Mauri ha cargado contra un proceso judicial que ha tildado de "injusto".

Y ha ironizado respecto a las palabras de Felipe VI hace dos días en las que aseguró, en el discurso pronunciado en la cena de inauguración del Mobile World Congress en Barcelona ante el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que España es uno de los veinte países reconocidos internacionalmente como "democracia plena".

"Tomando las palabras del rey, en una democracia plena no estaríamos aquí hoy; el presidente de la entidad cultural con más socios de Europa, 140.000 socios, hoy no debería estar declarando en el juicio contra la democracia. En democracia plena, este juicio no se debería celebrar", ha afirmado Mauri.

El dirigente de Òmnium ha considerado, no obstante, que se trata de "un día de orgullo" para esta entidad por tener un presidente como Cuixart, un "hombre de paz" que "defenderá los derechos y las libertades colectivas que en esta democracia plena están en peligro, según el rey".

Mauri ha constatado que Cuixart "no se defenderá de nada, no ha cometido ningún delito, sino que insistirá en la defensa de los derechos y libertades y acusará a este Estado de vulnerar los principios fundamentales".