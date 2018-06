Màxim Huerta cierra su cuenta de Twitter

El exministro de Cultura y Deporte Màxim Huerta, que dimitió el pasado miércoles tras una semana en el cargo, ha cerrado su cuenta de Twitter, aunque mantiene la que tiene en otra red social, Instagram.

"Lo sentimos, esta página no existe", es el mensaje que aparece si se busca la cuenta de Twitter de Màxim Huerta, periodista, escritor y un popular rostro de la televisión que renunció tras conocerse que defraudó a Hacienda 218.000 euros, y que ha sido relevado por José Guirao, quien afronta el cargo sin cuenta en esta red social, según dijo ayer al tomar posesión.

Twitter dio más de un quebradero de cabeza a Huerta en su semana de mandato -el más breve de la democracia-, cuando comenzaron las críticas por algunos de los mensajes que había publicado en los últimos años.

"Umberto Eco: 'odio a los deportistas'. Yo, el deporte. Que manera de sobrevalorar lo físico! Ozu", escribía Huerta en 2010, palabras que se volvieron en su contra cuando aceptó la cartera Cultura y Deporte.

No fue el único tuit polémico del escritor y periodista en relación al deporte: "Menos deporte creo que hago de todo" (2010) o "No tuiteo de fútbol porque no tengo ni puta idea. Perdonadme" (2016) son otras de las opiniones que vertió el periodista en su cuenta personal.

Cuando El Confidencial publicó el pasado miércoles que Huerta fue sancionado a abonar 366.000 euros a Hacienda por 218.000 euros que dejó de pagar en 2006, 2007 y 2008, Twitter volvió a ser un arma de doble filo para el por entonces responsable de Cultura y Deporte.

"Estar al día con Hacienda ya no se lleva", escribió en 2015 Huerta, quien, tres años después se va de esta red social, en la que se despidió del cargo el mismo día de su renuncia -el pasado 13 de junio- con una fotografía en la que aparecía de espaldas junto a su madre, tomada cuando recibió la cartera de su antecesor.

"Para defender aquello que más amas, a veces es necesario retirarse", publicó poco después de terminar la comparecencia en la que anunciaba su renuncia.