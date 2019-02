May se reúne con Varadkar para abordar la salvaguarda del "brexit"

La primera ministra británica, Theresa May, viaja hoy a Dublín para reunirse con su colega irlandés, Leo Varadkar, para abordar la salvaguarda del acuerdo del "brexit" destinada a evitar una frontera física entre las dos Irlandas.

El viaje de la "premier" conservadora a la República de Irlanda forma parte de sus esfuerzos diplomáticos para conseguir cambios en el pacto del "brexit" negociado con Bruselas a fin de que pueda ser aprobado por el Parlamento, tras el rechazo del pasado enero.

Según fuentes oficiales, la jefa del Gobierno hablará con Varadkar en el transcurso de una cena en Dublín, después de que el Taoiseach (primer ministro irlandés) viaje en el transcurso del día a Belfast para reunirse con los partidos de Irlanda del Norte.

Los diputados más euroescépticos han rechazado el acuerdo del "brexit" por la polémica salvaguarda pues ésta prevé que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único hasta que establezcan una nueva relación comercial entre ambas partes.

Antes de la reunión de esta noche entre May y Varadkar, el abogado del Estado británico, Geoffrey Cox, se reunirá en Dublín con su colega irlandés, Seamus Woulfe, para abordar algún mecanismo legal que permita resolver el problema de esa "garantía" irlandesa.

May ya ha insistido en que el Reino Unido necesita una garantía vinculante para asegurar que el país no permanecerá indefinidamente atado a las normas del mercado único europeo si Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo sobre su futura relación comercial.

La Cámara de los Comunes aprobó la semana pasada una enmienda que insta al Gobierno de la "premier" conservadora a buscar "arreglos alternativos" a la salvaguarda para Irlanda del Norte.

Esa salvaguarda o "garantía" ha generado una fuerte oposición entre los diputados euroescépticos y los diez del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, de los que May depende para sacar adelante las leyes ya que gobierna en minoría.