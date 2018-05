May pide a los británicos que confíen en ella para lograr un buen "brexit"

La primera ministra británica, Theresa May, pide a los ciudadanos que "confíen" en ella para conseguir un buen acuerdo de "brexit" con la Unión Europea (UE) y promete que "no les decepcionará", en un artículo publicado hoy en "The Sunday Times".

En el texto, May clarifica su postura "entre el ruidoso debate", manifestado recientemente en divisiones entre sus ministros, y dice que ofrecerá el "brexit" o salida británica de la UE "por el que la gente votó", en el referéndum del 23 de junio de 2016.

En cuanto al punto que actualmente centra las disputas en el Gobierno, la futura relación aduanera con el bloque europeo, insiste en que el Reino Unido "dejará la unión aduanera" existente, a fin de establecer su propia política comercial "independiente" y negociar sus acuerdos con otros países.

La líder conservadora explica que se están analizando varias opciones alternativas, en base a "tres requisitos" básicos.

Estos son que el futuro sistema de aduanas británico-europeo no cree una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte -lo que socavaría el proceso de paz de 1998-; que facilite un comercio sin fricciones y que no impida la negociación de acuerdos bilaterales con terceros países.

May sostiene que el "brexit", que se concretará el 29 de marzo de 2019, "ofrece una oportunidad de construir una nueva relación con la UE", en la que ambas partes serán "estrechos socios comerciales y aliados" pero será el Gobierno británico el que tenga el control sobre "las leyes, la inmigración y cómo se gasta el dinero del contribuyente".

El pasado viernes, el Gobierno confirmó que la primera ministra ha dividido a sus ministros en dos bandos para que analicen los pros y los contras de las diferentes alternativas para la futura relación aduanera con la UE, después de que los conservadores partidarios de un "brexit" duro se hayan negado a mantener cualquier vínculo con el sistema actual.