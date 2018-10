May niega que planee convocar elecciones anticipadas en el Reino Unido

La primera ministra británica, Theresa May, negó hoy que esté pensando en convocar elecciones anticipadas en los próximos meses, después del 29 de marzo de 2019, fecha prevista de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

"No, no estamos preparando unas nuevas elecciones generales. No sería en interés de la nación", dijo May en una rueda de prensa en Oslo, donde participa en un foro organizado por el Consejo Nórdico.

May defendió que los presupuestos presentados ayer por el ministro británico de Economía, Philip Hammond, que incluyen un moderado aumento del gasto público y recortes fiscales, obedecen al fin de la "austeridad" y no a motivos electorales.

La primera ministra británica aseguró que su prioridad es lograr un "buen" acuerdo con Bruselas para establecer las bases de una futura cooperación.

"El Reino Unido va a dejar la UE, no Europa. Y queremos seguir teniendo buenas relaciones con los 27 países que permanecerán en la Unión", afirmó.

May resaltó también la importancia de combinar esas relaciones con las de organismos como el Consejo Nórdico y con países a nivel individual.