May dice que el plan de la futura relación con la UE cumple con el voto a favor del "brexit"

La primera ministra británica, Theresa May, aseguró hoy que el plan de su Gobierno sobre la futura relación con la Unión Europea, que ha provocado la dimisión de los ministros de Exteriores y para la salida de la UE, cumple con el resultado del referéndum favorable al "brexit".

"Cumple con el voto que la gente dio sobre el 'brexit', cumple el hecho de que no pondremos fin al libre movimiento, de que no pondremos fin a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Reino Unido, de que no gastaremos vastas contribuciones para la Unión Europea cada año", declaró la mandataria a su llegada a la cumbre de líderes de la OTAN que se celebra hoy y mañana en Bruselas.

Añadió que su país tampoco permanecerá en la Política Agrícola Común (PAC) ni en la Política Pesquera Común (PPC).

"Cumplimos con ese 'brexit' y lo hacemos de un modo que protege empleos y sustentos, y respeta nuestro compromiso con Irlanda del Norte", afirmó la política, quien ayer se reunió con su homólogo croata, Andrej Plenkovic, e intercambiaron camisetas de fútbol, pues Inglaterra y Croacia se enfrentan hoy en la segunda semifinal del Mundial de fútbol.

El Ejecutivo británico acordó el pasado viernes una propuesta para la futura relación aduanera y comercial con la Unión Europea (UE), que buscaba avanzar en la negociación con Bruselas para la salida de este país del bloque.

Sin embargo, ese pacto ha conducido a una crisis de Gobierno con la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, y el dedicado a la salida de la UE, David Davis.