May, bajo una gran presión para defender su liderazgo

La primera ministra británica, Theresa May, intentará en el congreso anual conservador recuperar la iniciativa para defender su liderazgo, que está bajo una "enorme presión" por el "brexit", si bien nadie quiere su puesto en este momento crítico de las negociaciones, según los expertos.

Batallada dentro y fuera del Reino Unido, May hablará el miércoles ante los diputados y las bases "tories" en Birmingham, centro de Inglaterra, en medio de permanentes conjeturas sobre su futuro debido a su reciente fracaso en el diálogo con la UE.

El rechazo de Bruselas a su "plan de Chequers", que propone crear un mercado común de bienes británico-comunitario con equivalencia regulatoria, y el del ala más radical y euroescéptica de su formación han dejado a la "premier" claramente más debilitada.

El liderazgo de May en los próximos meses será "muy duro, más allá del acuerdo sobre el 'brexit'. Todo el mundo estará descontento porque nadie conseguirá lo que quiere, así que ella seguirá bajo una enorme presión", dijo a Efe Victoria Honeyman, experta en partidos políticos de la Universidad inglesa de Leeds.

En un discurso muy esperado, se supone que la jefa del Gobierno intente convencer a todos los sectores de su formación de su mano negociadora en los meses cruciales de las conversaciones, ya que el Parlamento de Westminster (Londres) votará sobre el acuerdo final, si finalmente se consigue en los próximos dos meses.

Para Honeyman, el único aspecto "positivo" que le ha permitido a May permanecer al frente del partido es que "nadie más quiere su trabajo en este momento. Una vez que el Reino Unido haya dejado la UE, entonces habrá gente que quiera ser primer ministro, pero no en este momento (...), es mejor esperar y culpar a May" si el acuerdo con los otros 27 países de la UE resulta insatisfactorio.

El catedrático Tim Bale, de la Universidad Queen Mary de Londres, coincide en afirmar que ninguna de las "grandes bestias" conservadoras, en referencia a los diputados más destacados, "quiere realmente sustituirla antes de que el país deje la UE".

"Los enemigos euroescépticos (de May) no tienen números suficientes para desbancarla", dijo Bale a Efe, en referencia a que se necesitan las firmas de 48 diputados conservadores para iniciar el proceso legal destinado a sacar a la política del poder.

Y el exministro de Exteriores Boris Johnson, abanderado del grupo más a la derecha del partido que pide la total "desconexión" con la UE, no parece tener por ahora apoyos suficientes para amenazar a May, a pesar de sus recientes críticas al "plan de Chequers".

Incluso el ministro de Economía, Philip Hammond, llegó a decir hoy que es poco probable que Johnson sea primer ministro y lo criticó, en declaraciones al diario "Daily Express", al afirmar que no tiene capacidad para abordar "en detalle" asuntos complejos como el "brexit", sugiriendo que su mayor logro ha sido la introducción del servicio de bicicletas en Londres, llamado "bicicleta Boris".

Según Bale, Johnson "no tiene apoyo en este momento" ni tampoco después del "brexit", mientras que Honeyman opina que es "muy poco probable" que sea elegido líder porque ha "enfadado a mucha gente e irritado a muchos votantes con sus comentarios" inoportunos.

En las últimas semanas, el exministro y antiguo alcalde de Londres llegó a comparar el "plan de Chequers" con un imaginario cinturón suicida cuyo detonador era entregado a la UE.

En su habitual tono jocoso, Johnson también comparó a las mujeres musulmanas que llevan el velo que cubre toda la cabeza con buzones, lo que provocó las críticas de las comunidades musulmanas del país.

A pesar de estas divisiones internas entre los "tories", siempre sobre el eterno y cansino debate acerca de la UE, los expertos no vislumbran una división de la formación entre proeuropeos y euroescépticos, porque "les gusta demasiado el poder", según Bale.

"Una división sería un suicidio electoral", añadió el profesor, quien sostuvo que esto "no significa que no pueda perder algunos diputados temporalmente, pero no se quebrará totalmente en dos".

"Los tories han sobrevivido desde finales de 1700. Sobrevivirán", aventuró.

Por Viviana García