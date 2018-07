May publicará unas "propuestas detalladas" sobre el "brexit" la próxima semana

La primera ministra británica, Theresa May, anunció hoy en el Parlamento que prevé publicar la próxima semana un "libro blanco" sobre el "brexit" en el que presentará "propuestas detalladas" sobre la futura relación que espera forjar con la Unión Europea (UE) tras abandonar el bloque comunitario.

En una comparecencia ante la Cámara de los Comunes para dar cuenta de su participación en la cumbre en Bruselas la semana pasada, la primera ministra conservadora subrayó que los 27 socios restantes de la UE deberán estudiar las propuestas que pondrá sobre la mesa "con seriedad".

"Ambos lados debemos mostrar flexibilidad para construir una relación profunda, que vaya en el interés de nuestros respectivos ciudadanos una vez hayamos salido" del bloque, dijo la mandataria conservadora.

"He advertido a los líderes europeos de que no creo que este Parlamento vaya a aprobar el acuerdo de salida (de la UE) si no hemos logrado antes claridad sobre nuestra futura relación", recalcó May.

Antes de divulgar la próxima semana su propuesta de futura relación comercial con Bruselas, la jefa de Gobierno prevé reunir el viernes a su Gabinete para acordar un punto de vista común respecto al "brexit".

Hasta ahora los ministros del Ejecutivo se han mostrado divididos entre aquellos partidarios de que el Reino Unido rompa por completo con el mercado único y la unión aduanera, y los que defienden que se mantenga algún tipo de integración.

Al describir la propuesta que espera que obtenga el visto bueno de sus ministros, May indicó que defenderá una "asociación" con la UE, que llevará al Reino Unido a "abandonar el mercado único y la unión aduanera", pero mantendrá la "prosperidad y la seguridad" de ambas partes.

Uno de los puntos más polémicos del futuro acuerdo comercial es el estatus que tendrá tras el "brexit" la frontera entre la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte.

"Todavía quedan algunas diferencias reales entre nosotros y la Comisión Europea en relación a Irlanda del Norte", admitió la primera ministra a ese respecto.

La jefa de Gobierno resaltó que no aceptará un mecanismo que implique que Irlanda del Norte permanezca en las estructuras aduaneras comunitarias mientras el resto del Reino Unido las abandona.

"Irlanda del Norte es una parte integral de nuestro país y nunca aceptaremos la imposición de una frontera dentro del Reino Unido", afirmó.

El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, puso en duda por su parte que May "todavía mantenga la confianza en que va a lograr un acuerdo".

"A estas alturas, no está claro que la primera ministra sea capaz de llegar a un acuerdo dentro de su propio Gabinete, lo que explica por qué dos años después (del referéndum sobre el 'brexit') el 'libro blanco' todavía no haya aparecido", afirmó Corbyn.