Mayor Oreja presenta este viernes en Galicia la convención de la plataforma cultural 'One of Us' a favor de la vida

El presidente de la Federación Europea 'One of Us', Jaime Mayor Oreja, reunirá este viernes y sábado en Galicia a mas de 150 pensadores e intelectuales para analizar la situación europea en el ámbito de los valores, la vida y la dignidad humana en un momento en el que, a su juicio, "hay que recuperar un discurso moral en Europa".

Mayor Oreja, que fue ministro del Interior con José María Aznar y luego portavoz del PP en Bruselas, presentará en Santiago de Compostela esta convención de la Plataforma Cultural 'One of Us' bajo el lema "Por una Europa fiel a la dignidad humana".

La Federación Europea 'One of Us', que agrupa a las organizaciones que defienden la vida en Europa, busca con este cónclave realizar un "análisis exhaustivo y actual de la situación europea en el ámbito de los valores y el reconocimiento incondicional de la dignidad humana", según han informado los organizadores.

OBSERVATORIO PARA LA DEFENSA DE LA DIGNIDAD HUMANA

Además, han precisado que el principal tema de reflexión y debate será "el análisis de los dilemas éticos actuales que amenazan a la sociedad europea", como el aborto y la eutanasia. Otro de los objetivos de este cónclave será la creación de un Observatorio para la defensa de la dignidad humana que estará dirigido por el historiador en Derecho y politólogo francés, Guillaume Bernand.

Ese observatorio, que tendrá sede en París, emitirá tres informes al año sobre la evolución de la situación europea, tanto desde un punto de vista general como en cada uno de los apartados singulares que afecten a la dignidad de la persona.

Durante dos días, los intelectuales debatirán cuestiones como la libertad de expresión y conciencia "ante una moda dominante", la eutanasia ante las iniciativas legislativas y judiciales en países como España o Italia, la ideología de género o el fenómeno del transhumanismo, según han indicado en un comunicado.

EL FRANCÉS REMI BRAGUE Y ESPAÑOLES COMO MARÍA SAN GIL

El francés Remi Brague, profesor emérito de la Universidad de la Sorbona y de Munich, será el encargado de presentar la plataforma cultural 'One of Us' el sábado. En las mesas y ponencias participarán españoles como la expresidenta del PP vasco María San Gil, el director del diario ABC Bieito Rubido, el catedrático Rafael Sánchez Saus o el periodista José Francisco Serrano. En la jornada del viernes también dará la bienvenida el cardenal-arzobispo emérito de Madrid Antonio María Rouco Varela.

Mayor Oreja ha reconocido que son una "minoría" pero cree que la defensa de estos valores debe seguir aunque se vaya a "contracorriente". "Hay que recuperar un discurso moral en Europa", ha recalcado, para añadir que "se trata de sembrar".

De la misma manera, el exministro del Interior considera que hay que apelar también a la universidad y a los medios de comunicación para que acojan estos debates. En la convención está prevista una sesión sobre "retos de la comunicación en valores hoy" y otra sobre "el papel de las universidades".

La elección de la ciudad de Santiago como sede de esta convención se debe al papel fundamental del Camino de Santiago en las raíces cristianas europeas. La plataforma cultural 'One of Us' ya presentó su manifiesto el pasado mes de febrero en París y está integrada por representantes de unos 20 países europeos.