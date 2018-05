Mayor Oreja: 'One of Us' nace ante la crisis y 'falta de alma' que vive Europa

La defensa de la libertad y del renacimiento de los valores cristianos es el objetivo de la plataforma cultural europea "One of Us" (Uno de nosotros) que, según su presidente, el exministro Jaime Mayor Oreja, nace ante la "crisis brutal" y la falta de "alma" en los países europeos.

La plataforma será presentada oficialmente en París el 1 de diciembre, pero hoy en ValEncia se ha celebrado un encuentro previo de reflexión, en colaboración con la Universidad Católica de Valencia, en el que han participado más de un centenar de pensadores e intelectuales europeos.

Durante la jornada, a la que ha asistido el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, se desarrollarán tres grupos de trabajo: uno sobre la manifiesto de lanzamiento de la plataforma, otro sobre su método de trabajo y un tercero sobre la presentación en la capital francesa.

"Es una idea inédita en Europa", ha explicado a los periodistas Mayor Oreja, quien ha indicado que nacen "de una realidad. La Federación 'One of Us' es la suma y agrupación de instituciones que defienden la vida en cada uno de los países europeos".

El exministro ha subrayado que no son un partido político: "No queremos serlo, estamos en una batalla más cultural, se trata de unir a pensadores e intelectuales. Somos conscientes del delicado y trascendente momento que vive Europa".

Según ha indicado, "todos los países están padeciendo una crisis brutal y es evidente" que hay que hacer "un esfuerzo para que Europa tenga más alma, mas espíritu, que no solamente tenga el cuerpo de las instituciones".

A su juicio, "Europa nació con mucha alma y con poco cuerpo, y hoy tiene cuerpo, pero lo que no tiene es alma".

"Se trata de decir a los europeos que todavía hay personas que nos atrevemos a defender los valores cristianos de Europa", ha señalado el exministro.

"One of Us" es una iniciativa lanzada por un grupo de ciudadanos de los países de la Unión Europea para exigir a las instituciones comunitarias que garanticen la protección de los seres humanos desde su concepción en sus áreas de competencia.

Esta iniciativa, que reúne a casi todas las organizaciones pro-vida y pro-familia dentro de Europa, pretende elevar un debate cultural centrado en la persona humana, desde la concepción hasta la muerte natural, según señala la plataforma en su página web.