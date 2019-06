Mayoral reprocha a Ábalos que "amenace con elecciones" y dice que no tiene sentido ir a una investidura sin apoyos

En declaraciones a La Sexta, ha evitado responder hasta tres veces a la pregunta de si votarán en contra de la investidura de Sánchez en caso de que Unidas Podemos no entre en el Gobierno. Así, ha incidido en que Ábalos debe dejar de poner "palos en las ruedas" de la negociación porque es "inaudito" que alguien amenace con elecciones anticipadas "si no se traga con un gobierno en solitario".

"No me cabe en la cabeza que haya alguien que crea que pueda gobernar en solitario, y que pida que le apoyen porque sí", ha señalado Mayoral, para acto seguido apuntar que la responsabilidad de llegar a acuerdos hoy es del PSOE y que si Sánchez no logra apoyos suficientes "habrá fracasado" en la misión que la encomendó el Rey.

No obstante, desde Podemos consideran que si el PSOE quiere una mayoría progresista que apoye la investidura llegará a un acuerdo con los 'morados'. Y ha reiterado que le preocupa que ahora, tras las elecciones desde el PSOE hablen de la mochila austriaca o de no abordar una reforma laboral, tal y como piden ellos.

Sobre la reunión que mantendrán mañana Sánchez e Iglesias, el dirigente 'morado' ha señalado que la exigencia que llevarán es la de que se responda a las necesidades de la gente trabajadora que vive en situación de precariedad. "No es el momento de escuchar a las presiones de la banca y de los fondos buitre, sino de escuchar las necesidades de las mayorías sociales", ha añadido.