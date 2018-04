Meade centrará su campaña en contraponer su modelo con López Obrador, dice asesor

El candidato oficialista a la presidencia de México, José Antonio Meade, centrará su campaña en contraponer su modelo al del favorito, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, según explicó hoy en Washington uno de sus asesores.

Sergio Alcocer, que coordina el programa de gobierno de Meade, presentó los comicios presidenciales del 1 de julio como la elección entre dos modelos de país: el de López Obrador y el de Meade, sin mencionar al otro candidato principal, el derechista Ricardo Anaya.

"Son dos modelos con consecuencias muy distintas para el país", afirmó Alcocer en una conferencia en el centro de estudios Atlantic Council, para defender que Meade es la garantía de un México "abierto al mundo", a diferencia de su oponente de izquierda.

"Nos centraremos en explicar al votante las diferencias de votar a uno u otro", insistió el asesor de Meade, que es candidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De Anaya, considerado el ganador del debate presidencial del pasado domingo, dijo que es "bueno" en ese tipo de formatos pero criticó que sus propuestas son "simples" y que la alianza de partidos a la que representa no es capaz de ponerse de acuerdo en asuntos clave como las reformas fiscal, económica y de energía.

El debate del domingo dejó la percepción de que el mayor rival de López Obrador es Anaya, aspirante de la alianza de los partidos Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadana (MC), aunque con 20 puntos por detrás en las encuestas de opinión.

Alcocer describió a Meade como un aspirante "sin ningún escándalo" frente a los de López Obrador y Anaya: del primero dijo que "nunca ha pagado impuestos y no tiene cuenta en el banco", y del segundo que "estuvo involucrado en casos de lavado de dinero que no se han aclarado".

Preguntado por los cuatro asuntos principales que valorarán los mexicanos a la hora de elegir presidente, Alcocer señaló la inseguridad, la economía, la calidad de vida y, en cuarto lugar, la corrupción.

A su juicio, la preocupación sobre la corrupción ha sido "alimentada por los medios".

"No digo que no existe, pero en la mente de la gente no es tan importante como otros temas", apuntó.

Los mexicanos elegirán el próximo 1 de julio al sucesor del actual presidente Enrique Peña Nieto, del PRI.