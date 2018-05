Melchior anuncia que emprenderá acciones judiciales contra quienes les apuntan como acosador de Dulce Xerach

Melchior se ha pronunciado así después de que haya habido personas que le han señalado tras admitir Xerach en su cuenta de Twitter que había sufrido abuso sexual y de poder de un político activo en Canarias.

"Voy a emprender --acciones judiciales-- contra los que me nombran a mí, contra los que no me nombran no puedo emprender, pero es un tema jodido, triste, feo y asqueroso", apuntilló Melchior en declaraciones a la Cadena Ser y recogidas por Europa Press, en referencia a la jueza y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell, quien en un 'tuit' ya retirado apuntaba en esa dirección.