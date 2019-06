Melero cree que el juicio ha sido "ejemplar", "minucioso y pedagógico"

"Desde el punto de vista del acto procesal ha sido un juicio ejemplar", ha recalcado el abogado en Onda Cero, recogida por Europa Press. "De hecho, la sentencia debería tener un párrafo de que aquí en el futuro no necesariamente los juicios sean así, a lo mejor sería la parálisis de la Administración de Justicia", ha ironizado.

No obstante, Melero ha asegurado que esta percepción no es óbice de que pueda recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si ve "la más mínima fisura" que pueda beneficiar a Forn. "Solo le comunico mi percepción, no ha habido la mas mínima perturbación de la buena marcha del juicio", ha explicado.

Según ha explicado, la Constitución estuvo sometida a una "tensión máxima" durante el auge independentista en 2017, pero muestra su confianza en la "solidez de las instituciones". "Hay una concepción un tanto depresiva de la fortaleza de la democracia", ha asegurado en referencia a la posición de la Fiscalía.

Preguntado por el hecho de que no simpatice ideológicamente con los acusados en el juicio del procés, el abogado de Forn ha asegurado que normalmente no tiene sintonía "con muchos de sus clientes", y ha puesto como ejemplo que un oftalmólogo no le pregunta a sus pacientes por su ideología para tratarles.