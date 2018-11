Melilla pedirá a Sánchez más soldados, otros 400 agentes y reforzar frontera

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, aprovechará su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 4 de diciembre en La Moncloa, para pedirle que destine a la ciudad autónoma más soldados, 400 agentes más de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un refuerzo de la frontera.

A preguntas de los periodistas, Imbroda ha explicado que ya avanzó estas cuestiones a Sánchez en un escrito que le remitió hace dos meses, pero ahora actualizará ese "guion" de las necesidades de Melilla tras ver cómo algunos de sus problemas continúan pese a la visita oficial que la semana pasada hizo el presidente del Gobierno a Marruecos.

"El otro día estuvo Sánchez allí y siguen saliendo pateras, entrando menores (extranjeros no acompañados) y la aduana comercial de la frontera de Melilla sigue cerrada", ha lamentado Imbroda, que pedirá al presidente del Gobierno "colaboración y lealtad con Melilla", algo que, como ha aclarado, ha hecho siempre "esté quien esté en la Moncloa".

Una de las peticiones que planteará Imbroda a Sánchez es que destinen más soldados a Melilla, "no porque vayamos a hacer una guerra", sino porque cree lógico que, si la ciudad es una zona estratégicamente más delicada, haya una mayor guarnición militar que la que tiene en la actualidad.

También reclamará 200 agentes más de la Policía Nacional y 200 de Guardia Civil, un compromiso que ha señalado que ya tenía del anterior Gobierno de Mariano Rajoy a partir de diciembre con los nuevos catálogos de puestos de trabajo de ambos cuerpos de seguridad.

En este sentido, Imbroda insistirá a Sánchez en su queja sobre la permeabilidad de la frontera entre España y Marruecos en Melilla, lo que da lugar a que la ciudad autónoma tenga el doble de la media nacional de inmigración, y ha aclarado que no se refería a subsaharianos, sino a marroquíes que viven en Melilla y suponen "un coste importante" en acción social.

Además, esa permeabilidad de la frontera se traduce en una entrada continua de menores extranjeros no acompañados, un problema que "no tiene límites" en Melilla, ciudad frontera con el país del que proceden esta inmigración infantil, que en 5 días ha supuesto la entrada de otros 80 de manera irregular.

"Tenemos casi mil, le voy a decir a Sánchez que se lleven a los menores", ha anunciado Imbroda, que también reclamará al Gobierno socialista "modificaciones en el Código Civil a efecto de nacionalidades", ya que "Melilla no puede aguantar esa presión social".

En este punto, ha explicado que su petición va enfocada a que las "miles de mujeres" de Marruecos que pasan a Melilla a dar a luz no puedan pedir la nacionalidad para sus hijos cuando cumplan los 18 años, ya que Imbroda cree que "no es justo", además de que "eso creará problemas porque no vamos a caber".

En definitiva, Imbroda ha subrayado la necesidad de que el Gobierno "legisle la excepcionalidad de Ceuta y Melilla", ya que además de los alumbramientos de mujeres marroquíes, también ha puesto como ejemplo el problema que se crearía en las dos ciudades si se permitiera votar a los inmigrantes que viven en España en las elecciones autonómicas.

"Al fin y a la postre, se trata de la bandera de España ondee de manera potente en España", ha resumido Imbroda, convencido de que "hay que ir reforzándola para que esa bandera española esté bien sujeta" en la ciudad, lo que también requiere un mayor apoyo del Gobierno ante sus "debilidades propias de su situación geoestratégica".