Mendia aspira a liderar Ajuria Enea con un PSE que es "red de seguridad" para Euskadi y que "garantía de estabilidad"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado en el acto de su proclamación como lehendakari que aspira a liderar Ajuria Enea con su partido, que es la "red de seguridad que necesita Euskadi" y que significa "garantía de estabilidad y convivencia". Asimismo, ha asegurado que son el "partido arquitecto de la Euskadi social en una España plural, sin complejos y sin expedir carnés de nada".

Mendia ha realizado estas manifestaciones en el Frontón de Barakaldo, donde se ha celebrado su acto de proclamación como candidata a Lehendakari, al que también ha asistido el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y en el que también ha tomado la palabra el secretario general del PSE-EE de Vizcaya, Mikel Torres.

Precisamente, la líder del PSE-EE ha querido agradecer a Sánchez querer compartir este día con el PSE-EE. "Quería comprometerte en este proyecto que ambiciona liderar Euskadi porque para las cosas que pretendo necesito tener aliados", ha indicado la dirigente socialista, que le ha garantizado que los socialistas vascos se volcarán en noviembre para que sea presidente.

Idoia Mendia ha subrayado la responsabilidad que supone ser candidata a Lehendakari, "más grande" que la que sintió hace tres años y con "más vértigo", pero un "vértigo que no paraliza, sino que me impulsa". "Ya no se trata de navegar en las aguas revueltas que vivíamos entonces. Se trata de liderar la Euskadi que queremos para el futuro", ha afirmado.

Mendia ha destacado la "confianza" que demuestran los ciudadanos en las urnas, tras las elecciones de abril, en las que fueron el partido que "más creció" porque entienden que son la "izquierda que sabe gobernar, la fiable para blindar el espacio de derechos y libertades que hemos ido reconquistando".

La dirigente socialista ha manifestado que la mayoría social vasca demanda "estabilidad y serenidad" y ocuparse de "sus urgencias" y "no pierde muchas energías en definir sus sentimientos ni sus identidades".

Además, ha recordado su trayectoria política desde que se afilió al PSE cuando lo "cómodo era apuntarse al nacionalismo" y los "vértigos" por los que ha pasado, como cuando entró en el Parlamento, siendo Patxi López Lehendakari, con la "hermosa aventura" de "liderar Euskadi y el timón del Gobierno y poner a este país rumbo a la modernidad y la convivencia", con la "conquista de la libertad".

"Pero no penséis que ya se me había agotado el saldo de vértigos, no. Quedaba otro. Mientras intentábamos recuperar nuestro sitio, mientras todos daban por agotado a nuestro partido, mientras otros prometían los cielos, ne propuse ponerme al frente del Partido con más arraigo", ha destacado.

Mendia ha afirmado que, donde otros auguraron "el fin del socialismo", decidió creer en su partido "más que nunca". "Donde se quería borrar el legado y la proyección del partido con más arraigo, yo me decidí a devolverlo al lugar central. Al del partido sin el que no se puede entender la Euskadi del pasado y del presente, pero sin el que no se iba a poder entender el futuro. El imprescindible", ha apuntado.

Mendia ha señalado que no solo se ha recuperado la organización, sino que el PSE ha logrado "dar la vuelta a la política vasca". "¡Qué no podríamos hacer si la ciudadanía nos diera la confianza para liderar Euskadi!", ha destacado. A su juicio, han sacudido a Euskadi "del letargo".

"ROMPER TRINCHERAS"

"Porque hemos roto con la resignación y hemos roto los bloques monolíticos. Eso es lo único que queremos romper. Era lo que Euskadi necesitaba romper: las trincheras. Una vez más en la historia de esta tierra, el socialismo ha demostrado que es imprescindible para los vascos. Que somos los únicos que podemos preservar la pluralidad y la convivencia y garantizar las políticas que construyen la Euskadi social", ha añadido.

Idoia Mendia ha indicado que son "garantía de estabilidad" y "más que eso" porque son "garantía de que todo el bienestar alcanzado en los últimos 40 años de autogobierno no se vaya por el barranco". "Nos hemos convertido en la red de seguridad de los vascos. La red que reclama la gente. ¡Sin mentiras!", ha apuntado.

La líder del PSE-EE ha indicado que han hecho posible cosas que parecían "imposibles" como que hubiera un Gobierno socialista en Euskadi, acabar con ETA, que el PSOE recuperara el liderazgo de España o que en Navarra "se rompiera la dinámica de bloques".

"Nos disponemos ahora a seguir ese camino: seguir haciendo posible lo necesario, seguir haciendo posible lo que a algunos les parece imposible: liderar Ajuria Enea. Y yo estoy ya en esa tarea, porque sé que cuento con la organización más sólida y comprometida que hay, la más fiable para orientar todas las políticas para el progreso y la convivencia. Quiero seguir rompiendo inercias", ha destacado.

Mendia, que ha tenido un "recuerdo imborrable para quienes fueron asesinados por hacer posible esta Euskadi", ha indicado que ahora "nos toca resistir a quienes quieren enterrar los derechos de las mujeres, los derechos laborales, los derechos sanitarios y educativos, el derecho a progresar en la vida".

"Ganaremos porque sabemos quiénes somos. Somos acuerdo, somos convivencia, somos pluralidad. Somos el partido arquitecto de la Euskadi social en una España plural. Sin complejos. Sin expedir carnés de nada. ¡Ése es el lugar en el que los vascos se sienten seguros!", ha destacado

Mendia ha asegurado que es lo que quiere la mayoría social y quiere liderar una Euskadi que "no pierde el tiempo" porque "ponerse fronteras, hurgar en las esencias, generar enemigos externos, todo eso que proponen los nacionalismos, es fuente de problemas". "Otros andan buscándose a sí mismos, intentando saber quiénes son, de dónde vienen y a dónde quieren llegar. Tenemos el trabajo hecho, y queremos seguir siendo la red de seguridad que necesita Euskadi", ha añadido.

Por ello, según manifestado, presenta su candidatura y no ha querido especular con adelantos elecotaales porque "eso se lo deja a otros". Menaia, que ha señalado que el PSE-EE "apunta a los más alto", ha indicado que están preparados para "cualquier eventualidad", pero "siempre preferimos no improvisar".

La dirigente socialista ha indicado que el PSE-EE se ha ido "cargando de razones, argumentos, y esperanza" y ha afirmado sentirse "más preparada que antes" porque sabe lo que "tienen que afrontar".

Por ello, ha manifestado que quiere encabezar un Gobierno vasco que lidere "políticas públicas transformadoras" de la sanidad, de la atención a la dependencia, del envejecimiento activo y también impulsar un cambio cultural en materia de conciliación laboral y familiar. Asimismo, ha defendido que hay que abordar otras cuestiones como la conciliación, una política migratoria integradora, retos tecnológicos o nuevos derechos.

"Y lo tenemos que hacer con el Gobierno de España. Eso, Pedro, lo quiero hablar contigo. En Moncloa o Ajuria Enea, eso ya nos pondremos de acuerdo", ha añadido.

Idoia Mendia ha apostado por colaborar con el Gobierno de España "para conseguir un país más igual, más justo, más libre". "Una sociedad que tenga presente siempre lo que nos ha costado llegar aquí, que tenga presente a los compañeros asesinados", ha señalado. En este sentido, ha advertido de que nadie "pretenda quitar a los socialistas esa dignidad que mantuvimos frente al terror". "Que nadie nos de ni media lección de cómo pactar, aprobar y defender una Constitución y un Estatuto! ¡Que nadie nos dé carnés de nada!", ha agregado.

Por último, ha indicado que su bandera es la de la estabilidad "en tiempos de incertidumbres, la de la seguridad, confianza, igualdad, progreso, diversidad, pluralidad, convivencia. La libertad". "Es la bandera que más une en esta tierra", ha concluido.