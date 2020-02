Mendia (PSE) "no renuncia a hacer política" con EH Bildu pero no ve posible un Gobierno porque no ha hecho crítica a ETA

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha asegurado que "no renuncia a hacer política" y, por ello, puede llegar a acuerdos en ciertas materias con EH Bildu, aunque no ve posible, por ahora, un Gobierno de coalición porque no ha hecho crítica de "su apoyo" a ETA.

De esta forma, se ha referido a la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre los partidos de izquierdas en Euskadi. La dirigente socialista ha recordado que hace poco ha presentado un libro sobre el final de ETA y, entre el público, había compañeros que han sido alcaldes de Barakaldo o concejales, "que las han pasado canutas, que se han jugado la vida, pero que seguían trabajando a pie de acera".

"Nunca hemos dejado de hacer política, ni en los peores momentos de la historia de Euskadi. Por tanto, ahora nosotros no vamos a caer en la trampa que nos quieren hacer caer el PP, Vox o Ciudadanos, todos estos partidos, muchos de los cuales no sabemos dónde estaban cuando aquí nos mataban. Nosotros vamos a seguir haciendo política", ha asegurado en una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha recordado que partidos "tan diferentes" como EH Bildu, el PSE-EE y UPyD, cuando esta última formación estaba en la Cámara, se pusieron de acuerdo para sacar adelante la Ley de Vivienda, "contra el criterio del PP y del PNV".

"Pues en esta legislatura seguimos acordando, a veces con Bildu, otras veces con Podemos, según qué materias sean. Y yo no voy a renunciar a hacer política. Ahora, cuando se habla de constituir un Gobierno, de coalición por ejemplo, nos separan muchas cosas. Nos separa que todavía no han hecho un recorrido crítico de por qué apoyaron a ETA y que aquí se asesinara a quien pensara diferente", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que hay gente en Euskadi que todavía no entiende "por qué mataron a los suyos" y es "tremendo". "Creo que en este país todavía queda mucho por hacer en ese sentido. Lamentablemente, en estos cuatro años no hemos avanzado", ha manifestado.

Sin embargo sí considera que "se ha avanzado en otras cosas", como en el reconocimiento de las víctimas. "Pero, todavía hoy, de los 75 que nos sentamos en el Parlamento vasco, no todos han dicho que ETA no tuvo ningún sentido, que su historia fue un error y un error, que el GAL no tuvo ningún sentido y que las víctimas de excesos policiales tampoco tuvieron ningún sentido", ha subrayado.

A su juicio, "aquí se mató porque no se reconocía que hubiera personas que se sintieran vascas de manera diferente". "Y todavía hoy se nos trata como si fuéramos una cosa exótica en Euskadi los no nacionalistas. Solo hay una visión nacionalista de Euskadi, y no, en Euskadi vivimos gentes que somos nacionalistas y no nacionalistas, y tenemos que vivir todos juntos", ha destacado.

Por ello, cree que "toda esta gente que mató porque pensábamos diferente, tendrá que hacer un examen de conciencia y reconocer que ese no es el camino para la convivencia porque aquí tenemos que caber todos, no sobra nadie".

ELECCIONES VASCAS

Idoia Mendia ha afirmado que "el botón nuclear" de la convocatoria de elecciones autonómicas la tiene el Lehendakari, Iñigo Urkullu, que las convocará cuando crea que "es mejor".

Ante las acusaciones a los socialistas de que son "la muleta" del PNV, ha apuntado que "peor lo tiene Podemos, que se ha hecho una enmienda a la totalidad en cuestión de un mes porque ahora está en el Gobierno de España".

"Venían a solucionar los problemas de todo el mundo, a conquistar los cielos, a ganar al PNV en unas autonómicas, pero quedaron bastante lejos, se han pasado toda la legislatura haciendo oposición al PSE-EE, que no al Gobierno, para finalmente hacer el discurso que hacemos los socialistas, que es el de acordar y tratar de avanzar en beneficio de la ciudadanía", ha manifestado.

Además, ha recordado que las formaciones jeltzale y socialista son "muy diferentes", no sólo en el modelo de país, que el del PNV "es nacionalista", sino que el modelo económico "también es diferente" y ven la educación "con matices distintos". "Pero los dos partidos hemos tenido la altura de miras de saber ponernos de acuerdo en una hoja de ruta compartida, dejando muchos pelos en la gatera ambos partidos", ha apuntado.

De cara a las próximas elecciones, Idoia Mendia explicará a la sociedad por qué quiere ser lehendakari, "qué pasaría en Euskadi si el PSE-EE volviera a la Lehendakaritza y la importancia que tiene la aportación socialista en este país, la que ha tenido en el pasado, la que está teniendo ahora y la que tendrá en el futuro".

A su juicio, "más difícil lo tienen otros, porque unos han pasado fuera de las instituciones 40 años (la izquierda abertzale), han descubierto las instituciones y quieren dar lecciones de feminismo, de ecologismo, de todo, y nos quieren decir cómo tenemos que ser vascos". "Otros (Podemos) se han hecho una enmienda a la totalidad, es decir, un giro de 180 grados, asumiendo cosas que hasta el día anterior lo negaban", ha añadido.

Mendia ha defendido "la coherencia" de su partido, y ha considerado que "está en el buen camino" y que es "central en la política vasca". Además, ha apuntado que, si los socialistas no hubieran estado en el Ejecutivo vasco, Euskadi "no habría tenido la tranquilidad que ha tenido", sino que habría sido sometido "a muchos más vaivenes y tirones por la parte nacionalista, por la parte económica de derechas o porque el PP le hubiera tirado de ahí".

La líder del PSE-EE ha asegurado que su "gran aportación" ha sido la estabilidad y la centralidad para "traer crecimiento económico" y políticas de cohesión social.

LEGISLATURA ESTATAL

Idoia Mendia también se ha referido a la legislatura estatal, que se inició este lunes, y ha señalado que espera "muchas cosas" del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, "a pesar de todas las dificultades y la terrible oposición" que se hará contra el Ejecutivo, incluso ante los tribunales, porque el PP "tiene la mala costumbre de que lo que no consigue ganar a través de las elecciones intenta hacerlo utilizando a la judicatura y a los tribunales".

"Este Gobierno va a devolver a la gente la esperanza en las instituciones y también a los pensionistas", ha apuntado, para afirmar que se apostará por el sistema público de pensiones. También ha aludido a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y a "otras muchas cosas que se necesitan hacer".

Además, ha recordado que Pedro Sánchez "es un presidente valiente" y va hacer que España "afronte la transición ecológica sin dejar a nadie tirado" y sin que la industria "pierda los empleos de calidad".

Tras reconocer la complicada situación del Gobierno, que depende de "un puzle de muchos partidos" para sacar adelante sus políticas, cree que tiene recorrido porque "lo que hay enfrente está en una posición terrible".

De esta forma, se ha referido a Vox, pero también al PP, que "ha estado en el Gobierno" y cree que no puede "entrar en el juego" del partido de Santiago Abascal. "Eso va a hacer que, si pudiera haber alguna fisura entre los socios del actual Gobierno de España, los va a blindar mucho más porque es necesario transitar estos años, transformar a España y convencer a la gente de que es mejor un Gobierno progresista que un Gobierno liderado por la derecha", ha concluido.