Mendia (PSE) cree que PNV tiene un alma pactista y otra "irredenta", y llama a no reproducir en Euskadi lo de Cataluña

En una entrevista concedida a 'Los desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Mendia se ha referido al documento del PNV, su socio en el Ejecutivo vasco, en el que reclama que el preámbulo del futuro nuevo Estatuto de Euskadi reconozca la existencia de "una Euskal Herria" con "identidad propia, asentada en siete territorios", que incluya a Navarra y el País Vasco francés. Los jeltzales también piden que recoja una relación "bilateral" con el Estado, "de naturaleza confederal y "no subordinada", y que la ciudadanía vasca tenga derecho a "decidir".

Preguntada por si cree que la formación liderada por Andoni Ortuzar es más independentista que autonomista, en la línea de los catalanes, ha respondido que los jeltzales, "como todo partido nacionalista, tiene dos almas, uno pactista y autonomista, pero también tiene un alma irredenta, como todo nacionalismo".

"Tiene que modular esas dos almas y juega, por un lado a pactar con el Gobierno del PP en España y, al mismo tiempo, a no renunciar a ninguna de sus esencias ideológicas en una ponencia de autogobierno que se encuentra en sus inicios", ha indicado.

Por ello, espera que se modulen los planteamientos para lograr un consenso, si se quiere culminar la legislatura con una propuesta de reforma estatutaria "que sea viable y, sobre todo, que sea útil para los ciudadanos, porque de nada sirve que saques tus máximos nacionalistas, si no es representativa de la mayoría social ciudadana, y sobre todo, no es viable ni útil para los ciudadanos porque aboca a un enfrentamiento social y a una paralización económica".

"Nosotros en Euskadi, a diferencia de Cataluña, no podemos jugar con la economía. Tenemos el Concierto Económico y, si se nos van las empresas, como se han ido las empresas de Cataluña, tendríamos que bajar la persiana del Gobierno Vasco porque no tendríamos ingresos. Nosotros no podemos acudir, como el resto de comunidades autónomas al Fondo del Gobierno de España. No podemos llamar a la puerta del Gobierno y decir: 'No nos llega para pagar las facturas'. Con lo que recaudamos nos tenemos que apañar", ha apuntado.

EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS

La líder del PSE-EE ha destacado que se está al inicio de los trabajos de la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco y, "lógicamente, cada uno presenta sus posiciones".

"Lo que pasa es que nosotros siempre hemos establecido que el marco tiene que ser el marco de la legalidad constitucional y que tú no puedes reformar la Constitución a través de un Estatuto de Autonomía porque eso ya se probó en Cataluña y fue un fracaso que nos ha conducido al escenario político que se está viviendo hoy en Cataluña", ha apuntado.

En este sentido, ha dicho que, "evidentemente", a los socialistas no les ha gustado el texto que ha presentado el PNV, "de la misma manera" que no les ha gustado el de EH Bildu o mantienen "discrepancias con las visiones que tiene Podemos respecto al reconocimiento del derecho a decidir" que, para el PSE-EE, "no existe".

"Estamos en esa fase. Es verdad que estamos muy distanciados, pero queda todavía mucho recorrido de legislatura y nos descartamos que la gente vaya volviéndose razonable y vayamos alcanzando el objetivo que nos hemos propuesto de tratar de hacer una reforma en esta legislatura", ha manifestado.

APRENDER DE CATALUÑA

Idoia Mendia espera que "el aprendizaje" que todos han tenido de lo que ha ocurrido en Cataluña "sirva también a los vascos". "Nosotros hemos tenido nuestro propio escarmiento, que es toda la etapa de Ibarretxe", ha añadido.

La líder de los socialistas vascos ha recordado que los vascos "se enredaron en un Estatuto que no cumplía la legalidad constitucional y, luego, en una Ley de Consultas". "Finalmente, vino un cambio de legislatura y un Gobierno del PSE-EE, y Euskadi cambió totalmente el eje de sus políticas y nos centramos en las políticas que importan a la gente. Dejamos a un lado las políticas identitarias", ha apuntado.

En la actualidad, ha recordado que nuevamente Euskadi se enfrenta al reto de modernizar el Estatuto de Autonomía, y ha defendido que se haga "dentro de la legalidad" porque la Constitución permite la adaptación a Europa, "meter el vector de la igualdad y consolidar las políticas sociales puestas en marcha en Euskadi".

"Hay mucho trayecto, muy interesante y que conecta muy bien con la sociedad vasca que ahora mismo vive unos mínimos históricos de defensa del derecho a la independencia, del derecho a decidir. Creo que ése es el carril central por el que quiere caminar la sociedad vasca", ha indicado.

Por ello, espera que el resto de fuerzas políticas "entiendan que ése es el carril por el que hay que caminar". "Nosotros estamos dispuestos a buscar los puntos de encuentro en ese carril central y dentro de la legalidad para no generar frustraciones y mucho menos situaciones como la que, lamentablemente, está viviendo Cataluña, que para nosotros siempre ha sido un modelo y una referencia de convivencia y pluralidad, y ahora, sin embargo, estamos viendo cómo se ha roto por completo esa sociedad catalana", ha subrayado.

TRANSFERENCIAS

Idoia Mendia ha señalado que su partido, en el acuerdo de Gobierno con el PNV, contempla dos cuestiones: el reto de tratar de reformar el Estatuto de 1979 y completar este texto estatutario, "que significa las competencias pendientes de transferencia se realicen".

Sobre las competencias de la gestión económica de la Seguridad Social y la de prisiones, que quedan por traspasar, entre otras, ha admitido que son "complejas".

Respecto a la última, ha recordado que no se trata de la política penitenciaria que, "en cualquier caso, la va a seguir haciendo la Administración del Estado porque es una competencia del Gobierno de España", sino que se refiere a la gestión de las cárceles, "que es una reivindicación del Gobierno Vasco y está presente en las conversaciones" entre los Ejecutivos central y autonómico. "Es verdad que no se ha avanzado en ese campo", ha explicado.

A su juicio, "es importante completar el Estatuto de Autonomía porque trasladaría un mensaje de que las leyes orgánicas se cumplen, el sistema institucional español funciona correctamente y se respeta lo votado, tanto por el Congreso de los Diputados, como por el Parlamento Vasco o como por la ciudadanía". "Nosotros sí estamos en esa línea", ha concluido.