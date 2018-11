Mendia ratifica que PSE cumplirá lo acordado con el PNV en las instituciones, "pero nada más que lo acordado"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha subrayado el compromiso de los socialistas vascos con los acuerdos de gobierno, como el sellado hace dos años para el Gobierno Vasco, y visto el "acierto" de los mismos, se ha ratificado en que cumplirá lo acordado. "Todo lo acordado, pero nada más que lo acordado. No vamos a jugar con los acuerdos, porque no vamos a jugar con el bienestar y la estabilidad de la ciudadanía", ha precisado.

"Dos años después tengo que decir que nuestra decisión fue un inmenso acierto, que ha propiciado un tiempo de tranquilidad en el que enderezar el rumbo de la economía y los derechos sociales, y que ha evitado que ese Gobierno en el que participamos se vea siquiera tentado por los cantos de sirena que llegan desde Cataluña", ha explicado.

Mendia ha participado este sábado en el encuentro organizado por el PSE-EE de Zarautz para celebrar los 25 años de la convergencia entre el Partido Socialista y Euskadiko Ezkerra, donde ha reconocido que no entiende a quienes "desde el calor de su cargo institucional" dicen sentir envidia por Cataluña.

La dirigente socialista ha recordado, además, que sus militantes "se han dejado la vida y la piel" por defender la pluralidad en Euskadi, y ha explicado que el compromiso con los acuerdos de gobierno en las instituciones no va a modificar la trayectoria del Partido Socialista en la defensa de "proyectos abiertos, mestizos y plurales".

"Si por ese compromiso inequívoco alguien ha querido ignorar la trayectoria histórica de nuestro partido, está claro que se ha equivocado. Si alguien ha querido olvidar que nos dejamos la vida y la piel por impedir que se anulara la pluralidad, se ha equivocado. Si alguien ha querido olvidar que nunca vamos a ser nacionalistas, se ha equivocado", ha asegurado.

En el encuentro organizado por el PSE-EE de Zarautz, Mendia ha insistido en que su formación siempre ha considerado que los vascos son "iguales en derechos y obligaciones" al margen de sus preferencias políticas.

En este contexto, ha recordado a impulsores de la convergencia como Mario Onaindia, Txiki Benegas, Ramón Jáuregui o Juan Mari Bandrés y ha defendido que mientras los socialistas se ocupan de cuidar la convivencia, mimarla y abrirle paso, otras formaciones políticas son las que tienen que explicarse.

"Demasiada gente no entiende ese coro de aplausos al abrazo entre Otegi y Torra. No entiende a quienes desde el calor de su cargo institucional dicen sentir envidia por Cataluña. No entiende que se proponga para este país un proyecto que establece categorías ciudadanas y que se proyecta hacia escenarios de división y frustración", ha señalado.

CRÍTICAS A PODEMOS

En su intervención, también ha tenido palabras críticas con los que se autoproclaman como la izquierda "pura y única" y ha reivindicado el papel de los socialistas en la construcción de los servicios públicos y el sistema de protección social en Euskadi.

"Lo único que nos han demostrado desde que están en las instituciones es que solo saben hacer titulares, pero que son incapaces de alcanzar acuerdos útiles para mejorar la vida de la ciudadanía vasca. No han alcanzado ninguno. Va a pasar la legislatura y su presencia institucional no ha aportado nada", ha acusado.

En este mismo acto, el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha subrayado que con la convergencia "no se sumaron dos siglas, se sumaron dos tradiciones políticas diferentes, dos maneras de hacer política, dos caminos que estaban abocados a entenderse".

Asimismo, ha expuesto que 25 años después de aquel encuentro, el PSE-EE sigue siendo "la izquierda responsable que no vende quimeras, que hace políticas desde el realismo, desde la gestión, desde el compromiso con la ciudadanía" como lo demuestra cada día tanto desde su acción en los gobiernos como desde la oposición allí donde ejerce esta labor.

"PSE-EE es hoy el único garante de que en este país se desarrollen políticas progresistas que contribuyan al bienestar y el progreso económico", ha señalado.

Por su parte, la secretaria general del PSE-EE de Zarautz, Gloria Vázquez, ha destacado que los protagonistas de la convergencia "priorizaron el progresismo y la socialdemocracia frente a las posturas identitarias que colocan la construcción nacional por delante de cualquier otra consideración y coincidieron en la importancia de suma de las fuerzas vascas de izquierdas para superar cualquier confrontación y hacer causa común".

"Los que lo miramos desde hoy en día aplaudimos aquella convergencia porque entendemos que la unión de las izquierdas es fundamental para mantener el Estado de Bienestar y hacer frente a las tentativas reaccionarias y segregacionistas", ha explicado.