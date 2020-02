Mendia (PSE) celebra que el adelanto electoral abre un nuevo tiempo político

La secretaria general del PSE y candidata a lehendakari, Idoia Mendia, ha asegurado esta tarde que el adelanto de las elecciones vascas al 5 de abril abre "un nuevo tiempo político" en Euskadi para poder consolidar la senda de estabilidad de esta legislatura y ha expresado su respeto por esta decisión de Íñigo Urkullu.

En declaraciones a los periodistas durante la presentación de su libro "Construir para convivir" este lunes en Madrid, ha apuntado que Urkullu habrá tenido sus razones para adelantar las elecciones que seguramente tienen que ver con el "clima" que se vive en general y también con la situación en Cataluña.

Además, ha dicho que el hecho de que las elecciones gallegas coincidan con las vascas no cree que "interfiera para nada" ya que en 2016 también coincidieron, y ambas comunidades son distintas y cada una tendrá un proceso electoral diferente.

Tampoco considera que las elecciones vascas vayan a afectar a la negociación de los presupuestos estatales y espera que contarán con el apoyo del PNV como hace un año. "Confío en que saldrán adelante y no habrá interferencias", ha manifestado.

Mendia se ha mostrado convencida de que será una campaña "ligera" porque los ciudadanos están "cansados" de tantas elecciones seguidas y porque en el País Vasco el clima político es distinto y "más respetuoso" que a nivel estatal, por lo que apunta a que será un proceso "sin irascibilidades y sin insultos".

El adelanto electoral "abre una nueva etapa en la política vasca", según Mendia, en la que consolidar "la senda de estabilidad iniciada en este legislatura" así como afrontar nuevos "retos".

Ha destacado que los socialistas vascos han trabajado durante los últimos cuatro años desde el Gobierno vasco, en coalición con el PNV, para dejar un Euskadi mejor del recibido, y seguirán trabajando "hasta el último día".

Sobre una posible alianza de PP y Ciudadanos para las elecciones vascas, ha afirmado que no lo ve como "un gran cambio", ya que la formación naranja no tiene ninguna representación en esta comunidad y estas "coaliciones de uno más uno generalmente no suman dos", y antes habrá que ver qué candidato elige el PP tras el "cuestionamiento" de la dirección del partido a Alfonso Alonso.