Mendia dice que solo PSE puede ofrecer a ayuntamientos y Ejecutivo central una "actuación compartida" con Gobierno vasco

Mendia ha mantenido este jueves una reunión telemática con los alcaldes socialistas de Portugalete, Ermua, Eibar, Irun, Pasaia, Andoain, Zumarraga, Lasarte-Oria, Berrobi, Larraul, e Iruña de Oca.

En el encuentro, la líder del PSE ha asegurado que "solo" los socialistas vascos están "en condiciones de coordinar y ajustar sus políticas en todas las instituciones para dar una respuesta en clave progresista a la crisis provocada por la covid-19".

Según ha dicho, es necesario "alinear y complementar las políticas de todas las instituciones", porque es "la única manera de que se hagan realidad las propuestas de recuperación de nuestros vecinos, comerciantes, trabajadores, y empresas". "Ahora que va a haber elecciones, tenemos la oportunidad de hacerlo en clave progresista y desde la justicia social", ha subrayado.

En ese sentido, ha manifestado que los socialistas vascos "somos los únicos que podemos ofrecer que nuestros ayuntamientos, nuestras diputaciones, y el Gobierno de España tengan una línea de actuación compartida con el Gobierno Vasco".

"PRIMERA LÍNEA DE LUCHA"

Idoia Mendia se ha referido a los alcaldes socialistas como la "primera línea" de lucha contra "las consecuencias sociales de la pandemia", del mismo modo que los profesionales sanitarios son "la primera línea en la batalla por la salud", y ha insistido en que "todas las instituciones van a tener que colaborar y compartir proyectos".

"Y somos de nuevo los socialistas. Somos los únicos que podemos ofrecer a la ciudadanía vasca que nuestros ayuntamientos, nuestras diputaciones, y el Gobierno de España tengan una línea de actuación compartida con el Gobierno Vasco", ha destacado.

La líder socialista ha dicho estar "muy orgullosa" del trabajo desarrollado los alcaldes socialistas en estas semanas y con "esa actitud política que busca la transformación de la realidad para hacerla más justa".

"Ese modelo, abierto además a los acuerdos con todos los que piensan diferente, es el que necesitamos más que nunca. Es el referente que yo tengo para Euskadi, para que podamos salir de esta crisis de forma ordenada y, sobre todo, justa, sin dejar a nadie atrás. Un modelo en el que la gente pueda confiar", ha afirmado.

Mendia ha recordado que la idea con la que me decidió volver a presentarse como candidata a lehendakari fue la de "crear una red de seguridad para toda la ciudadanía en un momento lleno de incertidumbres", y, según ha señalado, la pandemia "no ha hecho más que aumentar esas incertidumbres, pero a nosotros no nos ha hecho más que incrementar esa necesidad de ofrecer confianza y esperanza a los ciudadanos".

La secretaria general del PSE-EE, que ha elogiado el trabajo de los ayuntamientos en el apoyo a los sectores del comercio y la hostelería, y a trabajadores y autónomos, "que se habían quedado sin ingresos hasta que el Gobierno de España extendió las diferentes líneas de créditos y ayudas", ha destacado, además, la adopción de medidas de urgencia como "la supresión o el aplazamiento de impuestos, el funcionamiento de los mecanismos para garantizar los alimentos básicos o el suministro de elementos esenciales para que los escolares pudieran seguir estudiando desde sus casas".

También ha señalado que "la coordinación de los incentivos económicos para recuperar el comercio y la hostelería, la capacidad de decisión en la distribución de los recursos fiscales, y la situación de los servicios sociales o la atención de los mayores en los hogares" son algunos asuntos que "preocupan de forma especial a los alcaldes, que requieren reformas que están pendientes desde hace tiempo y que van a requerir la atención del próximo Gobierno Vasco".