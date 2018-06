Mendia (PSE) emplaza a todos los que han apoyado a Sánchez a ayudar al Gobierno en este momento "inédito"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia (PSE-EE), ha emplazado a todos los que han apoyado a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a cooperar en este momento "inédito" que supone "una etapa de oportunidades". Además, cree que el PSOE es capaz de "traer" al nacionalismo a la convivencia y que estaría bien que éstos y "otros" ocuparan "las sillas vacías" que, en la actualidad, existen en la subcomisión territorial del Congreso.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Mendia ha considerado que "este nuevo tiempo que se abre en España, que todos lo reconocen, debe ser valorado por todos, pero especialmente por quienes acompañaron al socialismo en abrir esta etapa de oportunidades". "No nos aferremos a agendas pasadas, lo que está ocurriendo es inédito y todos debemos saber leerlo", ha dicho.

Tras señalar que "el PSOE ha utilizado la llave democrática que estaba en su mano para abrir una nueva etapa y desbloquear la política en España", ha destacado que "es un ejercicio de responsabilidad que nos apela a todos: a quienes hemos tomado la iniciativa, a quienes la han acompañado y hecho posible". "Esta decisión puede acompañar de forma determinante a la política vasca", ha aseverado.

La líder de los socialistas vascos ha afirmado que "el socialismo ha sido históricamente el partido de la descentralización de España, el que ha entendido como nadie la pluralidad, y el que la ha gestionado como nadie más". "Y creemos que esto también lo han entendido quienes durante tanto tiempo han ahondado la brecha catalana", ha aseverado.

Según ha recordado, "fue el socialismo español quien ofreció un nuevo pacto de convivencia territorial en la Declaración de Granada". "Y hemos sido el socialismo español, y muy específicamente el catalán y el vasco, los que hemos repetido que el problema político que existe debe ser resuelto por vías políticas", ha apuntado.

A su juicio, "hoy hay una oportunidad de diálogo con Cataluña que han entendido incluso los independentistas que están al frente de la Generalitat". "Hoy se abre un nuevo diálogo entre las instituciones de España y las Comunidades que apela a todos", ha insistido.

Idoia Mendia ha asegurado que el PSOE "no se va a convertir en un partido nacionalista", pero cree que capaz de "traer" al nacionalismo a la convivencia "todos juntos" en un "espacio compartido que es España". Además, ha afirmado que "estaría muy bien" que los nacionalistas y "otros" ocuparan "las sillas vacías" de la subcomisión territorial del Congreso.

En este sentido, ha considerado que, para garantizar la pluralidad, debe encontrarse "el punto medio en el que encontrarse nacionalistas y no nacionalistas". "El PSOE no se va a convertir en un partido nacionalista porque no lo es, pero es un partido capaz de escuchar a los nacionalistas y saber traerles a un punto en el que podamos convivir todos juntos que es, en definitiva, de lo que se trata, de reconstruir la convivencia en un espacio compartido que España", ha señalado.

DEBATE TERRITORIAL

Idoia Mendia ha explicado que es el PSOE "el que estableció en su documento de Granada que había que reformar la parte territorial de la Constitución para mejorar el funcionamiento del Estado autonómico". "Por eso, Pedro Sánchez pactó con el PP, con Rajoy, poner en marcha una subcomisión territorial que todavía sigue en marcha", ha añadido.

Además, ha recordado que "esa subcomisión territorial está llena de sillas vacías, que estaría muy bien que fueran siendo ocupadas por los partidos nacionalistas y por otros que no parecen tener mucho interés en la reforma de la Constitución, pero que sí es importante".

SÁNCHEZ, "A LA ALTURA"

La Ejecutiva del PSE-EE, que se reunió el pasado lunes tras prosperar la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy, ha querido mostrar su "agradecimiento y confianza" al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por haber estado a la altura de la responsabilidad".

"Era lo que tocaba frente a los que quisieron atrincherarse en el gobierno sin dar respuestas a lo que se estaba pidiendo en las calles, en el propio Congreso de los Diputados por una mayoría de grupos y a lo que las sentencias judiciales estaban poniendo de manifiesto", ha manifestado.

En este contexto, ha aludido a la sentencia del 'caso Gürtel', que asegurada que "las elecciones que habían hecho a Rajoy presidente estaban financiadas de forma irregular, y que la palabra del propio presidente no merecía ninguna credibilidad para el tribunal". "Estaba en juego la estabilidad social, estaba en juego el funcionamiento de la democracia parlamentaria, y estaba en juego la credibilidad de todo el país", ha asegurado.

Por ello, ha apuntado que el PSOE tomó la iniciativa "para enderezar el rumbo". Asimismo, ha subrayado que los socialistas, en los últimos años, "ha pasado a limpio sus deberes, ha actualizado sus propuestas políticas y renovado equipos".

"La mejor muestra de todo ello es que en una semana está articulando un Gobierno distinto, en prioridades y en personas. Lo que en un relevo habitual tarda uno o dos meses en organizarse, el socialismo español demuestra que tiene banquillo, cargos muy formados, con sobrada experiencia, y un proyecto claro y de futuro para darle cauce de forma inminente", ha añadido.

La líder del PSE-EE cree se afronta un nuevo tiempo "que permita a la ciudadanía recuperar la confianza en sus instituciones para escuchar a la calle y para escuchar a todos los territorios del país".

SOCIALISMO VASCO

Idoia Mendia ha asegurado que su partido en Euskadi "vive esta situación con un optimismo reforzado" y comparten "esa sensación de esperanza que se ha abierto en muchísimos sectores". "Tenemos argumentos añadidos desde la visión de Euskadi. Sabemos gestionar la pluralidad y ser capaces de llegar a acuerdos que beneficien a la ciudadanía en cuestiones como vivienda, fiscalidad, salud, etc. El Socialismo Vasco se siente muy cómodo con lo que tiene que ver con avances sociales, el respeto a la pluralidad y el acuerdo", ha precisado.

Por ello, considera que "los grupos que han votado en favor de la moción tienen una ocasión de oro para demostrar que la política puede hacer cosas, basta que se pongan objetivos realistas y humildad por parte de todos los progresistas".

La nueva situación, según ha señalado, "ha pillado" al PSE-EE "trabajando en el cambio de la orientación política en Euskadi" en los gobiernos de ayuntamientos y diputaciones". "Y completamos el hilo desde un Gobierno de España que le ha pillado al PSOE preparado para liderar sin complejos un nuevo tiempo para España", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que en Euskadi su partido "había decidido abrir nuevos espacios para el diálogo y el acuerdo" entre quienes pensaban "diferente, que era necesario romper frentes y entender esta pluralidad para poder gestionarla, para liberar a los Gobiernos del bucle nacional y devolverlos a la agenda social", algo que se reforzó con la conformación del Gobierno Vasco en coalición con el PNV.

"Es la primera vez en mucho tiempo que el socialismo está alineado en la totalidad de los Gobiernos que atienden los problemas de la ciudadanía vasca, municipales, forales, autonómico y estatal. Hoy estamos en todos y cada uno de esos Ejecutivos, sin excepción, que conciernen a la ciudadanía de Euskadi en cada uno en el ámbito de sus competencias", ha explicado.

En esta línea, ha afirmado que "las decisiones socialistas van a repercutir en la vida de los vascos en todos esos ámbitos", y el socialismo "se sitúa como eje vertebrador de las políticas que deben mejorar sus condiciones de empleo, de igualdad, de pensiones, de derechos, de libertades".