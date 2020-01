Mendia cree que PSE puede liderar la transformación de una Euskadi "plural y diversa" porque está en todos los Gobiernos

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, se ha mostrado convencida de que su partido puede liderar la transformación de una "Euskadi plural y diversa" para las próximas décadas de una forma coherente, con el aval de que es la única formación vasca que está en todos los Gobiernos, en el central, pero también en ayuntamientos y diputaciones, además de mantener alianzas europeas.

Tras señalar que el socialismo es "la única alternativa de progreso y diálogo" en la Comunidad Autónoma Vasca, ha presentado a su partido como "garantía de estabilidad y serenidad", y ha afirmado que su objetivo es "alumbrar soluciones" para alejar para alejar "tentaciones sectarias", que no pasan por "más nacionalismo".

Mendia, que ha clausurado los Encuentros Activa Euskadi 2020 desarrolladas desde el pasado viernes en Bilbao, ha recordado que hay quien piensa que los socialistas se precipitan en la preparación de las elecciones autonómicas.

"Pero la gente necesita saber que sus representantes estamos volcados en propuestas que atiendan todos los retos que tenemos por delante. Y es lo que estamos haciendo los socialistas vascos sin perder un minuto", ha destacado.

Según ha asegurado, el PSOE no va a "improvisar porque Euskadi no se lo puede permitir". "No vamos a preparar una propuesta pensando en cuatro años, sino en las siguientes décadas, y eso no se hace sobre un eslogan ocurrente, sobre un apaño para tener un papel al que agarrarse cuando se disuelva el Parlamento, eso se hace con tiempo, con mimo, contrastando dentro y contrastando con otras voces que nos aportan luz, nos advierten de riesgos y nos señalan oportunidades", ha aseverado.

La líder de los socialistas vascos ha recordado que, en los últimos años, han estado "intentando corregir todos los desmanes provocados por la derecha durante la gran recesión". "Teníamos que hacerlo, era lo urgente. También hemos conseguido ofrecer un marco de estabilidad y serenidad que nunca jamás antes había conocido Euskadi", ha apuntado.

A su juicio, no se trata de "una exageración histórica", sino que "ni en los momentos económicos más boyantes, ETA concedió un respiro y se convirtió en el mayor lastre para el progreso y los derechos más elementales".

CONSECUENCIAS DEL TERRORISMO

"Nos queda resolver las consecuencias del terrorismo. Nuestra determinación es abordarlas con rigor, con discreción, con inteligencia y sobre una base fundamental: que jamás hubo en el pasado una razón para matar, extorsionar, secuestrar ni torturar. Sólo cuando se asuma, podremos hablar de convivencia", ha asegurado.

No obstante, ha indicado que, "acabado el terrorismo y acabada la recesión", los socialistas decidieron "dar a la ciudadanía Gobiernos centrados en sus preocupaciones y en sus urgencias para ir recuperando a quienes más sufrieron la crisis".

Idoia Mendia ha apuntado que no hay "nadie mejor" que el PSE-EE para esta tarea porque "antepone sus principios" y cuenta "con una herramienta que nadie más tiene en Euskadi, su presencia en el gobierno de España, en ayuntamientos y diputaciones, y sus alianzas europeas", lo que les permite "tomar decisiones políticas de forma coherente".

La dirigente socialista ha dicho que a los vascos no les debe "pillar desprevenidos ninguna gran transformación" de las que ya se van a vivir, y ha recordado que tienen experiencia para ello.

"Hace diez años, cuando liderábamos el Gobierno de Euskadi (con Patxi López como lehendakari), ya lo hicimos, y una década después estamos empezando a vislumbrar sus frutos. Hay quien se afana en borrar las huellas dejadas por nuestro partido, pero la realidad es que este país sigue caminando por los raíles trazados por el PSE-EE desde el Gobierno Vasco", ha apuntado.

Tras reconocer que en una década "han pasado muchas cosas", ha apuntado que, "además de vencer al terrorismo", se ha conseguido "arrastrar" a sus posiciones a quienes antes no creían en ello. "Hemos conseguido que quienes se opusieron a una reforma tributaria acabaran reclamándola, que quienes no creían en derechos como el de la vivienda acabaran aceptándolo, que quienes se oponían a nuestras propuestas contra el cambio climático, hoy se sumen a la declaración de emergencia, que quienes bloqueaban las reformas sanitarias y educativas, hoy se sientan orgullosos de esos servicios públicos", ha añadido.

"ALINEAMIENTO SOCIALISTA"

La secretaria general del PSE-EE ha insistido en que la "gran ventaja" de su partido es que sus políticas "tienen perfecto acompañamiento en todos los Gobiernos", porque los socialistas están "en todos". "En 2020 queremos redoblar nuestra fuerza en el Gobierno vasco porque entonces pondremos en línea todas las políticas que tienen que transformar Euskadi para las próximas décadas", ha reiterado.

En su opinión, "no hay un solo gobierno que se entienda sin los socialistas" ni hay "un solo acuerdo útil que no pase por nosotros". "Entendemos la pluralidad de nuestra sociedad y tenemos la ambición de gestionarla porque queremos liderar la convivencia", ha aseverado.

Por ello, ha apuntado que son, "de nuevo, la columna para vertebrar las políticas de futuro". En esta línea, ha dicho que "hoy no hay otra alternativa de progreso y diálogo para Euskadi que el socialismo" ni tampoco para España. "Por el socialismo pasan todas las opciones de garantizar los espacios de libertad y diversidad", ha indicado. NECESIDAD DE ACUERDOS

Idoia Mendia ha subrayado que los socialistas vascos han sido "precursores en España en forjar acuerdos entre distintas formas de pensar y sentirse para poder emprender políticas útiles", pero también "en tejer alianzas con todos los sectores sociales y agentes económicos para poder ofrecer esa estrategia transversal".

La líder del PSE-EE ha lamentado que "algunos se empeñen en el ruido constante y en perpetuar una sensación de inestabilidad permanente". "Estamos en una nueva etapa en la que la estabilidad no se mide por las mayorías rotundas, sino por la capacidad de llegar a acuerdos", ha resaltado. En este contexto, ha recordado que su partido "sabe pactar con todos".

Idoia Mendia se propone "alumbrar soluciones" para alejar a la gente de "tentaciones sectarias", y ha advertido de que "las inquietudes en un mundo globalizado no se van a resolver con más nacionalismo, sino con más Europa". "Todos defendemos nuestras singularidades, las de cada región europea. Pero las tenemos que integrar en un proyecto global, no crear nuevas fronteras", ha añadido.

Mendia se ha comprometido a construir "una Euskadi de iguales", sin que se "cierre el paso a las mujeres" y ha apostado por una transición ordenada en la industria "que garantice la actividad y el empleo, pero sin paños calientes", y sin que "corran peligro los derechos laborales". "Se han empeñado en hacernos creer que el progreso requiere sueldos bajos y precariedad. Que no os engañen", ha emplazado.

También se ha comprometido a "blindar una Euskadi diversa y plural" y ha recordado que "hay quien se ha negado a aceptarlo incluso de la forma más atroz, queriendo anular esa pluralidad". "Todavía hay quienes están entretenidos en crear problemas porque haya vascos que se sienten diferente a ellos. Están tan encerrados en sus debates que ni oyen ni escuchan alrededor. No ven lo que pasa en nuestras calles, con gente de distintos orígenes y costumbres, que hablan en muchos idiomas", ha subrayado.

Idoia Mendia ha explicado que los socialistas supieron "diseñar la España democrática y descentralizada", que creó el sistema público de pensiones, de educación y de sanidad públicas, "y el que nos hizo ver cómo podíamos acabar con el terrorismo". "Hoy diseñamos una España plural y una Europa que nos da cobijo por encima de fronteras y banderas", ha concluido.