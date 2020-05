Mendia insta a Podemos a "hablar más de ideas y menos de pactos" y remarca que "el umbral ético no lo pone Gorrotxategi"

La secretaria general del PSE-EE y candidata a lehendakari, Idoia Mendia, ha instado a la candidata de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, a "hablar más de ideas y menos de pactos" y ha lamentado que sostenga que el ataque a su vivienda, con pintura y panfletos alusivos a la situación del preso de ETA Patxi Ruiz, "no es óbice para poder seguir acordando con EH Bildu y con ellos". "El umbral ético a mí no me lo pone Miren Gorrotxategi", ha afirmado.

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Mendia se ha pronunciado de este modo en relación a la propuesta de la candidata de Elkarrekin Podemos-IU a lehendakari de un gobierno tripartito entre su partido, el PSE y EH Bildu. "Me gustaría escucharle a Gororotxategi alguna idea porque no le he escuchado ninguna y no sé lo que defiende, no tengo ni idea", ha señalado la dirigente socialista, que ha insistido en que "primero se habla de las ideas y después de los acuerdos, sobre políticas o sobre gobiernos".

En todo caso, ha señalado que le "sorprende" que la candidata de Podemos sostenga que "pelillos a mar con que a Idoia Mendia le hayan tirado pintura roja y le hayan insultado en la puerta de su casa porque eso no es óbice para poder seguir acordando con EH Bildu y con ellos".

"El umbral ético a mí no me lo pone Miren Gorrotxategi", ha afirmado la secretaria general del PSE, que ha incidido en que los socialistas vascos tienen "muy claro dónde está nuestro umbral de exigencia ética a todos los comportamientos violentos que hemos padecido en Euskadi durante los últimos 50 años".

Por ello, ha instado a Miren Gorrotxategi a que "hable más de ideas y menos de pactos, que respete un poco más a la ciudadanía, que tiene derecho a manifestarse y primero tiene que escuchar" las propuestas de las formaciones vascas.

"De pactos hay que hablar después y no sólo de gobiernos, sino también de cómo pactamos políticas", ha insistido. En este sentido, ha advertido de que, en la próxima legislatura, va a ser "muy importante no sólo que hay un gobierno fuerte y un parlamento a pleno funcionamiento, sino que en ese parlamento seamos capaces de alcanzar acuerdos mayoritarios sobre políticas concretas para que Euskadi arranque bien la salida de esta crisis de la pandemia".

Según ha indicado, "es lo que necesitamos y lo que merece la ciudadanía vasca" porque, ha advertido, "hay muchas familias a las que no les entra ningún sueldo en casa".

En relación a la postura de EH Bildu ante los ataques que ha sufrido tanto el PSE como otras formaciones con pintadas alusivas a la huelga de hambre del preso de ETA Patxi Ruiz, Mendia ha manifestado que, "si ellos no comparten, no deberían tener ningún problema en condenar este tipo de actuaciones y de comportamientos reprochables y fuera de lugar".

Tras recordar que en Euskadi "durante muchos años hemos tenido violencia terrorista, hemos sido perseguidos y asesinados por pensar diferente, se ha atentado contra el pluralismo político", ha añadido que, ahora que "vienen unas elecciones, tenemos que proteger ese pluralismo político y el derecho a que cada uno represente las ideas que quiera".

En este marco, ha considerado que, "a la hora de condenar estas actuaciones, hay algunas voces que sería importante escucharlas en público porque eso les lanzaría un mensaje a ese grupo de violentos que están pintando los batzokis, las casas del pueblo, las sedes de Podemos, incluso alguna herriko taberna, que no tienen el apoyo de ningún partido en Euskadi".

"Eso es muy importante, porque eso es lo más contundente y lo más efectivo. Por eso, les pido que sean más contundentes porque tendrá más valor y acabará con ese tipo de comportamientos", ha indicado Idoia Mendia, que ha admitido que de forma privada sí le han trasladado "solidaridad por lo ocurrido".

"IRRESPONSABILIDAD"

Por otro lado, la líder de los socialistas vascos ha remarcado que, en la actual crisis provocada por la pandemia de covid-19, es preciso "remangarnos, dejar a un lado nuestros partidismos y mirar por el bien común". En esta línea, ha señalado que la "máxima preocupación y ocupación" debe ser la situación económica y el empleo, junto con los servicios públicos, en los que se debe hacer una apuesta por "su modernización, su sostenibilidad y su mejora continua".

Mendia ha advertido de que la situación es "crítica" porque se desconoce cuánto va a durar y "el efecto" que va a tener esta crisis ya que "nunca había pasado que la economía se apagara en todo el mundo a la vez", si bien se ha mostrado convencida de que "vamos a ser capaces de salir" y, para ello, ha abogado por "priorizar" los ámbitos más importantes de los "más accesorios" y no tener "ningún miedo a endeudarse" si la deuda tiene "un destino productivo para el país". Además, ha valorado que, a diferencia de la anterior crisis, la UE, en este caso, "ha reaccionado rápido".

Preguntada por el acuerdo con EH Bildu sobre la reforma laboral, ha insistido en que los socialistas vascos no ponen "vetos cruzados ni líneas rojas para pactar políticas que son buenas para la mayoría de la ciudadanía". "Siempre hemos hecho política, incluso en los momentos más complicados en Euskadi", ha añadido.

En todo caso, ha precisado que "la reforma laboral, su derogación y el pacto para un nuevo Estatuto de los Trabajadores" está "en el programa socialista desde 2014" y, en consecuencia, "no es algo que sea en absoluto una victoria de Bildu", que "lo ha hecho con un interés electoral, de ponerse en el foco".

Asimismo, ha indicado que EH Bildu, que en el Parlamento vasco "ha estado diciendo toda esta legislatura que España no hace falta para nada" y que en Euskadi se podía no aplicar la reforma laboral, ahora debe explicar por qué "ahora la solución viene por España". "Para mí, bienvenido a participar en la política española, pero que lo expliquen ellos", ha añadido.

Mendia ha precisado que no se pueden derogar "en su totalidad" las normas laborales porque "te quedarías con un folio en blanco" y, además, la mesa de diálogo social debe ser el marco donde debe surgir "el acuerdo básico que desarrolle esa derogación parcial de las partes más lesivas" de la reforma de 2012 y el acuerdo para "hacer unas leyes nuevas que respondan a las nuevas formas de trabajo".

En esta línea, preguntada por la ausencia de los sindicatos ELA y LAB de ámbitos como la mesa socioeconómica constituida con motivo de la crisis del covid-19, ha lamentado "la irresponsabilidad de algunos sindicatos que no creen en la concertación social y curiosamente a veces están más de acuerdo con la patronal en cómo se entienden las relaciones laborales en las empresas, que es empresa a empresa", frente a los convenios sectoriales.

En cualquier caso, ha afirmado que deberían "reflexionar" y "la mano está tendida para que vengan a la Mesa de Diálogo Social permanentemente". "Ese es el marco de negociación y de concertación", ha indicado Mendia, que ha remarcado que en la actual coyuntura es "muy bueno" que los gobiernos "escuchen directamente a empresarios y trabajadores y juntos arbitren las medidas para salir cuanto antes, de la crisis.