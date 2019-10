Mendia afirma que Sánchez "tiene claro" que no pactará con Ciudadanos y "la solución" es un Gobierno socialdemócrata

En una entrevista en los diarios del Grupo Noticias, Mendia ha rechazado la posibilidad de una "gran coalición" entre PP y PSOE. "Ese debate no está en el PSOE. Es más un debate interesado de determinados sectores de la derecha y de personas que están ya fuera de la política y que hablan desde una atalaya", ha manifestado.

Según ha apuntado, en el PSOE "ni estamos ni hemos estado en esa opción en el pasado, en absoluto". "En ningún momento en los órganos de debate y decisión del partido ha estado esa opción sobre la mesa", ha dicho.

Otra cosa, a su juicio, es "pedir altura de miras" a los populares y "que no te voten en contra del plan frente al Brexit, por ejemplo". "Pero ya sabemos que cuando el PP no gobierna, que se caiga España", ha añadido.

Además, ha afirmado que Pedro Sánchez "tiene claro que no va a haber un pacto con Rivera" porque "si él lo hubiera querido, sería ahora presidente y no estaríamos en elecciones". Ha recordado que Rivera puso como condiciones para conseguir su apoyo "que no continuara completando el Estatuto de Gernika y que María Chivite no fuera presidenta de Navarra".

"Ninguna de las dos se ha cumplido y ha sido por voluntad de Pedro Sánchez, que es el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno. Había una mayoría de 180 diputados, si no lo hizo entonces no lo va a hacer ahora. Lo único que le pide a Ciudadanos, como al PP, es que no bloqueen", ha precisado.

Además, ha afirmado que las elecciones del 10 de noviembre son "una nueva oportunidad, hay que hacer borrón y cuenta nueva". "Sánchez ya ha dicho que quiere un gobierno progresista que encare los problemas. La solución solo puede venir de la mano de un Gobierno socialdemócrata y por eso tiene claro a quién hay que mirar a la hora de abordar la legislatura", ha dicho.

CATALUÑA

Respecto a la situación que se puede crear en Cataluña tras la sentencia por el 'procés', ha asegurado que los socialistas defienden "la política y no la judicialización", y considera que "en Cataluña hay un conflicto político que tiene que ser resuelto mediante la política".

Ha añadido que "lamentablemente" al PSOE le "ha tocado gestionar una herencia que dejó la solución en manos de la judicatura, que hace lo que tiene que hacer, juzgar delitos supuestamente cometidos".

"Nosotros siempre hemos creído en la construcción de una España plural en la que quepan las realidades nacionales, hablamos del éxito de la España autonómica. Somos partidarios de avanzar hacia una España federal", ha manifestado.

Además, ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones "tiene claro cómo quiere construir la España del futuro, que no deja de ser la del 78, que genere ámbitos de convivencia, pero siempre dentro de la legalidad".

En este sentido, ha precisado que Sánchez "ya apoyó a Rajoy cuando se quebró la legalidad, y si hubiera una nueva quiebra de la legalidad el Gobierno tendría que pactar con los grupos la aplicación del 155"."Pero es que de momento no la ha habido. No creo que sea una estrategia", ha añadido.