Mendia: Lo que salga de estas elecciones marcará el rumbo la próxima generación

La candidata del PSE-EE de Euskadi a lehendakari, Idoia Mendia, ha asegurado este viernes en un mitin en Portugalete (Bizkaia) que "nos jugamos mucho en estas elecciones y son muy importantes, porque lo que salga en estos comicios marcará el rumbo de la próxima generación de vascos y es fundamental que acertemos".

Mendia ha celebrado el acto electoral junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien, por su parte, ha asegurado que en estas elecciones no se discute sobre el Gobierno o el presidente de España porque "el Gobierno y el presidente de España ya lo tenemos y es para mucho tiempo".

La candidata socialista a presidir el próximo Ejecutivo de Vitoria ha insistido, por su parte, en la necesidad e importancia de que tras estos comicios del 12 de julio "salga una mayoría progresista, que el PSE-EE sea fuerte" porque ello "marcará el destino de la salida" de la crisis surgida de la pandemia del coronavirus.

"Lo que necesitamos -ha remarcado- , son políticas de izquierdas, progresistas, que consoliden y modernicen lo público porque, además, la gran diferencia con la pasada crisis, en la que se rescató a los bancos, es que en ésta el Gobierno de España se ha centrado en rescatar a las personas y se ha ocupado de las empresas".

"Esta es la diferencia entre un Gobierno de España progresista y un Gobierno de derechas, por lo tanto no nos pueden decir que es lo mismo que gobierne Pedro Sánchez en España a que gobierne Pablo Casado".

Mendia, tras afirmar que "los socialistas somos los únicos que hablamos claro en esta campaña, ha emplazado al resto de partidos que concurren a estos comicios vascos a que digan qué van a hacer con los votos que reciban en las urnas el próximo 12 de julio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su parte, también ha resaltado la importancia de las elecciones vascas del 12J: "que no nos engañen, aquí no se discute ni de la derecha, ni de Pablo Casado ni de Feijoo, porque presidente del Gobierno español ya tenemos, que es Pedro Sánchez, y lo tenemos para muchos años, como el Gobierno de España".

"Ahora estamos hablando de Euskadi, de su futuro con las ganas que lo hemos hecho siempre y que no nos traigan el pasado de ETA, de la violencia terrorista, que aunque existen retazos de esa gente que parece que no ha comprendido que estamos en otro momento, estamos en otro momento y a eso hemos contribuido todos, toda la sociedad española, no sólo los socialistas", ha concluido.