Mendia expresa el "apoyo nítido" del PSE-EE a Pedro Sánchez

La secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, ha expresado este lunes el "apoyo nítido" de los socialistas vascos al proceso negociador abierto por Pedro Sánchez para poder formar un gobierno "progresista y dialogante, que entienda la diversidad de España y que la sepa gestionar y liderar".

Durante su intervención ante el Comité Nacional del PSE-EE que ha analizado los resultados del partidos en los pasados comicios generales, Mendia ha expresado su "plena confianza" en la "apuesta de convivencia" de Pedro Sánchez y del secretario general del PSC, Miquel Iceta, para que Cataluña "abandone el bucle de la incomunicación y el enfrentamiento".

La líder de los socialistas vasos ha hecho hincapié en que El PSE-EE comparte "de forma rotunda" la estrategia del PSOE liderada por Sánchez.

En relación con la reforma del Estatuto vasco, Mendia ha afirmado que admitir la solución que propone el PNV equivaldría a "asumir las reivindicaciones nacionalistas y bloquear la pluralidad que caracteriza a Euskadi", que sí "garantiza" su partido.

“Compartimos diagnósticos, pero no compartimos soluciones nacionalistas, porque suponen bloquear la pluralidad”, ha señalado Mendia, que ha defendido la necesidad de una reforma del autogobierno vasco, como han hecho el resto de comunidades autónomas, pero "sin que en ella se impongan planteamientos particulares".

"Los socialistas no somos nacionalistas. Nadie nos puede pedir que asumamos postulados que no son nuestros. No lo haremos cuando nos hemos ganado la libertad en una sociedad plural. Lo que sí haremos es volver a ser la garantía de que todo lo construido no se derruya, trabajar para que todo lo que nos queda por construir sea un espacio de convivencia mejor, más integrador y más progresista”, ha subrayado.

Mendia ha destacado el obstáculo que suponen las demandas del PNV y sus planteamientos sobre el llamado derecho a decidir, aunque también se ha mostrado optimista: "Una comisión experta nos ha dejado un texto ampliamente compartido, y hay una oportunidad de que salga adelante. El PNV ya sabe cuál es el problema. Pese a todo, quiero ser optimista y pensar que todos sabrán estar a la altura de nuestros mayores”, ha afirmado.